Zaino sospetto davanti all’ex teatro San Marco: strada chiusa, asilo evacuato, falso allarme bomba

Zaino sospetto in San Marco a Livorno (Foto Novi)

Livorno, 28 febbraio 2023 – Allarme bomba a Livorno. Un voluminoso zaino azzurro e rosso è stato trovato accanto a un cestino per i rifiuti nei pressi dell’ufficio di sorveglianza del Tribunale, a due passi dall’ex Teatro San Marco. Sono intervenute le forze dell’ordine e la polizia municipale ha chiuso la strada in attesa dell’arrivo dell’artificiere. Si è accertato comunque che il borsone non conteneva ordigni ma soltanto indumenti. Allarme bomba rientrato, quindi.

L’edificio che un tempo ospitava il teatro adesso accoglie una scuola dell'infanzia comunale. Bambini e insegnanti sono stati comunque spostati nella parte più interna della struttura perché più protetta, fino al termine delle operazioni di bonifica.