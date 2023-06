Braccini segretario Fiom/Cgil di Livorno e Grosseto

Piombino (Livorno), 13 giugno 2o23 – Per la prima volta si sono riunite le assemblee generali della Fiom-Cgil della provincia di Livorno e Grosseto. L’incontro si è tenuto a Piombino al Centro giovani. "E’ stato un momento importante: a fine 2022 si è infatti concretizzato l’accorpamento funzionale delle strutture Fiom di Livorno e Grosseto per rispondere in maniera più puntuale e solida ai bisogni dei lavoratori del comparto metalmeccanico della zona - ha detto il segretario Fiom Livorno-Grosseto Massimo Braccini - nel corso della mattina si è parlato delle principali criticità industriali del territorio livornese grossetano, delle iniziative confederali a sostegno dei lavoratori e dell’aumento medio di 123 euro nella busta paga di giugno che i metalmeccanici troveranno a seguito del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e della clausola di salvaguardia contro l’inflazione in esso contenuta. La Fiom-Cgil ha inoltre ribadito la propria ferma contrarietà alla guerra. La Fiom-Cgil provincia di Livorno e Grosseto sarà come sempre in prima fila nelle battaglie per la tutela dei diritti dei lavoratori".