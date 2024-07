Livorno, record crociere per Msc nel 2024: “Oltre 300mila ospiti passati dal porto”

Livorno, 15 luglio 2024 – Nuovo record passeggeri per le crociere nel porto di Livorno e una ripresa del traffico cargo.

Sono le previsioni per Livorno del gruppo Msc per il 2024. Il tutto, è stato affermato, a testimonianza della crescente importanza dello scalo livornese per le strategie della shipping company leader al mondo, che opera a Livorno da oltre 50 anni e ha fatto della città toscana uno dei suoi principali hub italiani e mediterranei.

La Msc Grandiosa in porto a Livorno. Per la compagnia lo scalo labronico "diventa sempre più strategico"

"Livorno, su cui Msc ha deciso di continuare a investire in maniera significativa, promuovendola come destinazione sempre più rilevante - ha detto Leonardo Massa, vice presidente Sud Europa di Msc Crociere - è assolutamente strategica per il gruppo, in particolare per le crociere: il 2024 sarà un anno di assoluto record visto che è il porto al mondo che in termini di percentuali cresce più di ogni altro, con 77 toccate delle quattro navi Msc Fantasia, Grandiosa, Lirica e Orchestra, gli oltre 310.000 ospiti movimentati e la cosa a cui tengo di più è che siamo presenti a Livorno 12 mesi all'anno, quindi non solamente nel periodo estivo. Anche di inverno le nostre navi su base settimanale sono a Livorno".

Nuovo terminal a Miami da 400 milioni, nuovo terminal a Barcellona, anche Livorno potrebbe essere un porto fertile per nuovi investimenti anche sul fronte crocieristico. "Livorno - ha aggiunto Massa - rientra come altri porti del Mediterraneo nel piano di crescita e sviluppo di Msc crociere. Stiamo valutando con le autorità locali tutte le opportunità per poter offrire ai nostri ospiti, qui parlo delle crociere, un servizio sempre migliore. Quindi la direzione è tracciata, la tempistica è dettata da noi e dalla politica naturalmente".

All'evento hanno partecipato, insieme al vice presidente Massa e ai rappresentanti dell'Agenzia Marittima MSC Spadoni, numerose autorità cittadine, tra cui il sindaco Luca Salvetti, istituzioni e rappresentanti del cluster marittimo, oltre ai diversi clienti della compagnia.