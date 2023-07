Jsw, lavoratori ancora in piazza a Piombino / Video

Piombino (Livorno), 19 luglio 2023 – Jsw oggi in piazza a Piombino. Ancora una volta sindacati e lavoratori protestano contro una vertenza che non trova mai la fine.

Il video

Intanto ieri, alla vigilia di una manifestazione indetta da Fim, Fiom e Uilm Toscana, è arrivata da Roma la convocazione per il 31 luglio. Un tavolo per continuare a imbastire una strategia che porti alla sottoscrizione di un piano industriale, condizione necessaria per riagganciare gli ammortizzatori sociali in scadenza a settembre per Logistics Piombino e, a gennaio, per i 1400 di Jsw. A fianco dei lavoratori stamani anche i segretari nazionali di Fim, Fiom e Uilm rispettivamente Valerio D’Alò, Roberto D’Andrea e Guglielmo Gambardella.