Lo sciopero dei metalmeccanici a Livorno: “Troppe crisi aperte” / Video e foto

Livorno, 7 luglio 2023 – “Per il rilancio industriale, l’occupazione, gli investimenti, per la transizione sostenibile, per risolvere le crisi aperte. I metalmeccanici stanno vivendo una condizione economica e sociale molto delicata”. Fim, Fiom e Uilm nazionali hanno proclamato quattro ore di sciopero per oggi, venerdì 7 luglio. In Toscana presìdi a Firenze, Pisa, Lucca, Pistoia, Piombino e Livorno.

"Sono anni che il nostro Paese vede ridursi la sua base produttiva e, nell’attuale fase di grandi trasformazioni e di processi di transizione - ecologica, digitale, energetica e tecnologica - sono mancati da parte della politica e dei governi gli orientamenti e le scelte sui temi del lavoro e dell’industria”.

"Per il nostro settore sono sempre più urgenti interventi di politica industriale che ancora non si vedono da parte del governo attuale e senza i quali si rischia di peggiorare la condizione economica, industriale e sociale, già caratterizzata da prospettive di particolare incertezza".