Mercato del lavoro a Livorno: pacchetto di corsi per favorire l’occupazione

Livorno, 12 luglio 2023 – Si è tenuta a Livorno una riunione del Patto locale per la formazione in vista della presentazione alla Regione Toscana delle proposte formative da mettere in campo per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro. La provincia di Livorno per la realizzazione di queste misure può contare su risorse pari circa a 1 milione e 400 mila euro.

Ecco i percorsi lavorativi proposti: Clicca sui link sotto per vedere.

Proposte per disoccupati (clicca qui)

Proposte per occupati (clicca qui)