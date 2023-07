Saldi estivi, si comincia giovedì 6 luglio

Livorno, 3 luglio 2023 – Giovedì 6 luglio partono i saldi estivi in Toscana. La novità di quest’anno è che, oltre all’indicazione della percentuale di sconto e al prezzo finale, sui cartellini va indicato anche il prezzo più basso praticato negli ultimi 30 giorni. L’Aduc – l’Associazione che tutela i diritti degli utenti e dei consumatori – consiglia gli affezionati di questi appuntamenti di farsi un giretto prima del 6 luglio per verificare i prezzi sui cartellini dei prodotti che interessano, prendere nota e vedere se il giorno dei saldi il prezzo di partenza è lo stesso.

Per il resto è bene ricordarsi che, saldi o non saldi, le regole e i diritti dei consumatori valgono per qualunque tipo di acquisto.

La regola base da ricordare è che se il prodotto acquistato ha un difetto di conformità (non è come dovrebbe essere), si ha diritto a riparazione, cambio o resa dei soldi. Questo entro due anni dall’acquisto e, se questo difetto si manifesta entro il primo anno di acquisto è tale su dichiarazione dell’acquirente, salvo diversa dimostrazione da parte del commerciante. Se il commerciante non è in grado di riparare o sostituire il prodotto difettoso, è il commerciante stesso che si deve rivolgere al produttore o altri di sua fiducia, certamente non è compito dell’acquirente. Aduc ha un servizio di consulenza e assistenza online e in presenza: clicca qui. Qui l’elenco delle date dei saldi regione per regione: in Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e nella Provincia di Trento per 60 giorni a partire dal 6 luglio. In Basilicata saldi estivi dal 6 luglio al 6 settembre, con divieto delle vendite promozionali 130 giorni prima della data inizio saldi. In Calabria termineranno il 4 settembre e ci sarà il divieto vendite promozionali 15 giorni prima della data inizio saldi ovvero il 6 luglio.