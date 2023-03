Stato di agitazione alla BCube di Guasticce, 80 lavoratori a rischio

Gucciardo della Cgil

Livorno, 8 marzo 2023 – Da martedì Filt-Cgil e Fillea-Cgil hanno proclamato lo stato di agitazione e il blocco degli straordinari dei lavoratori della BCube, azienda di logistica con stabilimento a Guasticce. Il futuro degli 80 dipendenti non è infatti chiaro.

"L’incertezza deriva dalla nuova gara di appalto (logistica di alto profilo) bandita a novembre dal committente Baker Hughes (holding al cui interno figura la Nuovo Pignone). – spiegano Giuseppe Gucciardo (segretario generale Filt-Cgil provincia di Livorno) e Giovanni Ferrari (segretario generale Fillea-Cgil provincia di Livorno) – La gara a livello nazionale per vari segmenti di operazioni è stata vinta a livello locale dall’associazione temporanea d’impresa G4 Logistics, che subentra alla BCube".

Il cambio sarà operativo dal 1 maggio, ma per i sindacati "ad oggi non sappiamo quanti degli 80 lavoratori a Guasticce resteranno in BCube e quanti andranno in G4 Logistics (non è chiaro se il vincitore realizzerà un hub a Lavoria, o se userà gli spazi a Livorno)". I sindacati non escludono poi "ulteriori azioni a tutela dei lavoratori".