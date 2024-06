Alessandro Guarducci chiude la campagna elettorale

Livorno 7 giugno 2024 – Alessandro Guarducci, candidato Sindaco civico (Lista Guarducci Sindaco) per la Coalizione del Rinnovamento (centro destra più Nuovo PSI e Azione con Calenda) ha chiuso la campagna elettorale venerdì 7 giugno in piazza Micheli, all'ombra dei Quattro Mori, circondato dai suoi alleati e sostenitori.

“Queste elezioni saranno un referendum contro il Partito Democratico – ha dichiarato Guarducci – Se vinceremo cambieremo volto alla città. Punteremo sul lavoro di qualità e ben retribuito. Faremo di tutto per attrarre gli imprenditori e gli investimenti da fuori, per creare ricchezza, che fino ad ora sono stati messi alla porta, o non hanno mai ricevuto una risposta”.

Ha sottolineato Guarducci: “In questa campagna elettorale sono venuti ministri e sottosegretari del Governo Meloni, per affrontare i problemi della città, non per fare passerella. In una città dominata dal monocolore della sinistra, che negli ultimi trenta anni l' ha portato in una condizione di crisi complessa e l'ha fatta diventare sempre più più povera, serve un cambiamento di rotta deciso per darle un futuro. Nelle vicine Pisa e Piombino la vittoria del centro destra sembrava impossibile e impensabile, invece si è verificata eccome. Addirittura a Pisa il centro destra ha vinto per la seconda volta consecutiva, a dimostrazione della sua capacità di governare la città nel modo migliore. Adesso tocca a Livorno”.

M.D.