Livorno, un volto Rai ed ex Iena guiderà l’assessorato alla cultura: è Angela Rafanelli

Livorno, 28 dicembre 2024 – E’ un ex Iena Mediaset e un volto Rai la nuova assessora alla cultura del Comune di Livorno. Il sindaco Luca Salvetti presenta alla stampa Angela Rafanelli, 46 anni, labronica doc. E’ lei che prende il posto di Simone Lenzi, che nelle scorse settimane si era dimesso dopo alcuni post social che avevano provocato roventi polemiche perché accusati di transfobia.

Dopo giorni di riflessione il sindaco ha deciso di affidare dunque il settore culturale alla 46enne con studi al liceo classico Niccolini Palli e un diploma al Piccolo Teatro di Milano. Da lì una carriera in televisione che l’ha vista tra l’altro diventare una Iena Mediaset. Fino al suo approdo in Rai, sia in radio che in video. Ha condotto, tra l’altro, Linea Verde Estate con servizi anche sulla città di Livorno.

“Quando il sindaco Salvetti – dice Angela Rafanelli – mi ha offerto l’assessorato alla cultura non ho potuto dire di no. Livorno è nel mio cuore. La cultura è di moda e occorre portare il primo piano la bellezza della conoscenza”.