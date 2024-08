Il campo largo fa sparire la Festa dell’Unità

Venturina Terme (Livorno), 23 agosto 2024 – “Partiamo dagli argomenti che ci uniscono, che sono molti, e su questa base cerchiamo di costruire una alleanza". Inizia (anche) dal basso il tentativo di presentare una nuova proposta politica per il centrosinistra. E inizia tra un piatto di spaghetti e una salsiccia alla brace della vecchia festa dell’Unità che a Venturina Terme quest’anno ha cambiato nome e diventa la Festa U, uniti per il nuovo centrosinistra. Non più una festa del Pd, ma del Pd insieme a liste civiche, Sinistra Italiana, Cinque Stelle e Più Europa. Che poi è la base che ha permesso ad Alberta Ticciati di vincere le elezioni amministrative battendo nettamente un centrodestra dato per favorito.

"Prima ci siamo confrontati sulle cose da fare e sul programma e poi abbiamo parlato di candidature" spiegano i protagonisti nella serata che vede una folta partecipazione di pubblico. Nessun riferimento a Elly Schlein, Giuseppe Conte o altri leader nazionali. Qui si parla di problemi delle amministrazioni locali, come fa il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi che ricorda come il governo di centrodestra abbia tagliato i fondi per il contributo affitti creando grossi problemi a molte famiglie.

"E allora – dice Falchi – vogliamo unirci su questo tema e sollecitare risposte da parte del Governo e, se non arrivano, quantomeno dalla Regione che è di centrosinistra?" "Confrontiamoci in modo aperto – ha detto il coordinatore dei 5 Stelle in val di Cornia Renato Gori – e facciamolo per tempo". Ma c’è ancora molta strada da fare.