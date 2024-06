Piombino, sarà ballottaggio: sfida Ferrari Anselmi per la poltrona di sindaco

Piombino (Livorno), 11 giugno 2024 – Alla fine sarà ballottaggio, seppur per poco. Il sindaco uscente di centrodestra Francesco Ferrari se la vedrà contro l’ex primo cittadino Gianni Anselmi, che la fascia tricolore l’ha indossata in passato e per due legislature. Questo dicono i dati delle consultazioni comunali a Piombino.

Il sindaco uscente Ferrari, a sinistra, e Gianni Anselmi

Ferrari solo per una manciata di schede non riesce a passare al primo turno e si ferma al 49,2% delle preferenze. Per quanto riguarda Anselmi, che era sostenuto dal Pd e da una serie di liste, conquista il 35.5% delle preferenze.

Fabrizio Callaioli, sostenuto invece da sinistra e Movimento Cinque Stelle, si ferma all’11,5%. Più staccato Giuliano Parodi di Progetto Piombino. Che alla fine raccoglie circa 600 voti per il 3,6% delle preferenze.

"Abbiamo sfiorato il cinquanta percento e a Piombino è un risultato eccezionale – dice Ferrari su Facebook –. Se le preferenze di cinque anni fa potevano essere lette come un voto di protesta, il risultato di oggi conferma la fiducia e il giudizio positivo dei cittadini nei confronti della nostra azione di governo. Cinque anni fa conquistare la fiducia di quei cittadini che hanno scommesso su di noi è stato emozionante ma, oggi, sapere che questo voto si fonda su quanto abbiamo fatto per la città nel nostro primo mandato è impareggiabile. Andiamo al ballottaggio con un distacco enorme tra la nostra coalizione e quella di centrosinistra, un segnale molto chiaro sulla volontà degli elettori. Ci prepariamo ad altre due settimane di campagna elettorale con un’energia rinnovata, certi che siamo noi la scelta vincente”.