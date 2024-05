La moda del fuoco amico

Livorno, 5 maggio 2024 – Altro che unità nei partiti, qui si assiste a un fuoco amico senza esclusione di colpi. A sinistra e a destra, non c’è distinzione. Partiamo da Forza Italia, come non augurare Buona Domenica a Elisa Amato. Una vita trascorsa tra i banchi di scuola, storica insegnante di matematica, apprezzata sia come preside che come provveditore. Coordinatrice comunale e garante degli animali, ancora oggi in prima fila, nonostante i capelli bianchi, ai banchetti per raccogliere firme a sostegno di quella lista che la vedrà al primo posto. Lei, da sola o quasi, a tenere alta la bandiera di Berlusconi mostrando una dedizione e una forza di volontà non comuni.

E gli altri dove sono? A serrare i ranghi a Cecina dove la vittoria non è per niente scontata. Fuoco amico nella Lega. Qui al primo posto nella lista c’è Carlo Ghiozzi pronto con il suo camper per il voto dell’8 giugno. Ghiozzi finito nel mirino per quello ’scherzetto’ diabolico che vede tra i candidati al consiglio Andrea Romiti seguito da Romito Helen Francesca – cognomi simili così temuti alle urne – tanto per indebolire un po’ il fan del generale Vannacci.

Fuoco amico a sinistra con il console Raugei applaudito dalle destre ma finito nel tritacarne, non solo dei portuali, per aver concesso i 4Mori al leghista Matteo Salvini. Quel che resta dei ’compagni’ duri e puri nel Pd lo attaccano sulle chat private, apostrofandolo anche con nomignoli un po’ irriverenti, ma non sono usciti allo scoperto. Aspettavano uno scatto da parte del segretario comunale del Pd Mirabelli, che però non c’è stato... E’ in altre faccende affaccendato, ormai lo sappiamo, troppi aspiranti assessori e poche poltrone.

Del resto, però, nel partitone non tutti hanno messo Raugei sulla graticola. Pare, anzi, che Biricotti, Susini e Brilli abbiano sostenuto la scelta di non negare lo storico palazzo ’rosso’ al segretario nazionale del Carroccio. Non se la prenda Roberto Piccini, il cui sfogo su Facebook ha incassato un botto di like. Per i colpi allo stomaco ci sono altri rimedi!

Michela Berti