Risultati ballottaggio Piombino: segui la diretta dello spoglio

Piombino (Livorno), 24 giugno 2024 – E’ il secondo tempo delle elezioni comunali a Piombino. Il sindaco uscente Francesco Ferrari e lo sfidante, anche lui ex sindaco in due passate legislature Gianni Anselmi si confrontano. Il primo di centrodestra, il secondo sostenuto dal Pd e dal centrosinistra. Segui qui sotto i risultati in diretta nella tabella.

Una sfida appassionante che ha visto Ferrari sfiorare la vittoria al primo turno. Ha ottenuto infatti il 49.2% delle preferenze contro il 35.5% di Anselmi. E’ mancato dunque davvero poco al sindaco uscente per conquistare di nuovo il Comune.

Gianni Anselmi (centrosinistra) e Francesco Ferrari (sindaco uscente, centrodestra): sono loro a sfidarsi nel testa a testa per la poltrona di primo cittadino

Adesso appunto il testa a testa, nel quale tutto si riazzera. Sono state due settimane di campagna elettorale intensa, adesso la risposta va alle urne.