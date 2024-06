Salvetti taglianastri? Il sindaco ci scherza: “Ecco, li ho conservati tutti”. Giunta, la presentazione

Livorno, 18 giugno 2024 – “Io taglianastri? Ecco tutti i pezzi di nastro delle inaugurazioni, mi piace conservarli”. Il sindaco Luca Salvetti ha presentato la giunta per questo secondo mandato.

E scherza su uno dei soprannomi che sui social network gli sono stati affibbiati. Una gag che introduce appunto la nuova squadra di governo della città. Con alcune conferme e qualche novità.

Il sindaco Luca Salvetti alla presentazione della nuova giunta (Foto Novi)

Libera Camici rimane vicesindaco. Si occuperò di Istruzione e Parteciptazione. Silvia Viviani sarà all’Urbanistica, mentre Viola Ferroni avrà le deleghe di Bilancio e Partecipate. La prima novità è il segretario del Pd Federico Mirabelli, che si occuperà di Lavoro e Sviluppo al posto di Gianfranco Simoncini e assumerà anche il controllo dei Lavori Pubblici. Michele Magnani, l’altra novità, sarà alle politiche giovanili. Confermate le deleghe al Commercio e Turismo per Rocco Garufo, a Mobilità e Ambiente per Giovanna Cepparello e a Simone Lenzi per la cultura. Il sindaco terrà la delega al Porto.