Piombino, i risultati delle elezioni: la diretta con gli aggiornamenti

Piombino sceglie il nuovo primo cittadino. Segui con noi in diretta lo spoglio delle elezioni comunali in città. Qui sotto la tabella che si aggiorna in tempo reale con tutte le informazioni minuto per minuto.

Francesco Ferrari, il sindaco uscente di centrodestra, si ripresenta agli elettori per un secondo mandato.

Ci sono poi Fabrizio Callaioli, di Rifondazione Comunista e Movimento Cinque Stelle e Gianni Anselmi (centrosinistra), l’ex sindaco che è stato primo cittadino per due mandati, con le elezioni del 2004 e del 2009 e che si ripresenta nell’agone politico e Giuliano Parodi del Progetto Piombino.

Le operazioni di voto si sono svolte regolarmente a Piombino. Le urne si sono chiuse alle 23. Per quanto riguarda le europee a Piombino, lo spoglio di queste ultime è partito alle 23. Il Pd è il primo partito con il 33.6% delle preferenze, mentre Fratelli d’Italia è al secondo posto con il 25.2%.