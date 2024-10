Libertas Livorno, prima vittoria in casa: Cremona messa ko 79-62, super Hooker

Livorno, 16 ottobre 2024 – Due partite vinte e tre perse, quattro punti in classifica. C’è sicuramente ancora tanto da lavorare per guadagnarsi almeno la salvezza, ma dopo cinque partite il bilancio della Libertas Livorno al suo primo anno di A2 è alla fine positivo.

Certo, ci sono stati dei momenti no come quello a Nardò e delle sconfitte che forse potevano anche essere evitate. Comunque, la vittoria in questo quinto turno, quello infrasettimanale, della serata di mercoledì 16 ottobre è un toccasana anche alla luce del ko in trasferta di domenica 13.

Contro la Ferraroni Juvi Cremona, gli amaranto vincono per la prima volta tra le mura amiche con autorità. Una partita praticamente mai davvero in discussione. E se c’era un giocatore che il popolo libertassino attendeva per la riscossa questo era il play Hooker. Che ha messo in campo una delle sue migliori prove, con 24 punti finali e 6/8 da tre punti.

Un giocatore di rango, il cervello della squadra, che deve illuminare il gioco. E che appunto nella serata del PalaMacchia si è esaltato. Altra bella prova anche di Banks, in doppia doppia con anche dieci rimbalzi. Bene anche Fantoni, che sotto le plance si trova bene anche al piano di sopra, quello appunto della A2.

Libertas che chiude i primi dieci minuti già sopra di dieci (25-15) e che poi riesce a tenere sempre a distanza Cremona grazie a un attacco fluido e a una difesa reattiva. Adesso, nel weekend, c’è la sfida sempre casalinga contro Cantù.

Il tabellino

Libertas Livorno 1947 - Ferraroni Juvi Cremona 79-62 (25-15, 14-11, 19-17, 21-19)

Libertas Livorno 1947: Quinton Hooker 24 (2/6, 6/8), Adrian Banks 15 (4/9, 0/3), Ariel Filloy 12 (1/3, 2/8), Tommaso Fantoni 9 (1/4, 0/0), Nazzareno Italiano 6 (3/4, 0/2), Francesco Fratto 4 (2/2, 0/1), Andrea Bargnesi 3 (0/0, 1/2), Gregorio Allinei 2 (1/1, 0/1), Luca Tozzi 2 (1/2, 0/0), Dorin Buca 2 (1/1, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0), Filippo Spinelli 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 20 / 24 - Rimbalzi: 41 10 + 31 (Quinton Hooker, Adrian Banks 10) - Assist: 19 (Adrian Banks 7)

Ferraroni Juvi Cremona: Isiah Brown 17 (4/13, 2/3), Eddy Polanco 12 (4/6, 0/2), Alessandro Morgillo 10 (4/10, 0/0), Federico Massone 7 (0/5, 2/6), Gianmarco Bertetti 6 (1/2, 1/1), Simone Barbante 4 (2/5, 0/1), Yannick Giombini 2 (1/3, 0/0), Lorenzo Tortu 2 (1/4, 0/2), Andrea La torre 2 (1/3, 0/0), Alfonso Zampogna 0 (0/0, 0/1), Carmine Caporaso 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 11 / 15 - Rimbalzi: 39 14 + 25 (Alessandro Morgillo 7) - Assist: 13 (Gianmarco Bertetti 6)