Notte fonda Libertas: Roseto conquista il fortino amaranto

Livorno, 7 giugno 2024 - Libertas, adesso è dura. Il sogno A2 si complica maledettamente, perché Roseto in gara-3 sbanca il PalaMacchia imponendosi 56-62. Nella serata più importante della sua storia recente, gli amaranto si inceppano in attacco e difendono male. E trattandosi di una finale playoff, la corazzata abruzzese ne approfitta, imbeccando anche la partita della vita del centrone ucraino Klyuchnyk, autore di 29 punti (11/17 da due e 7/8 dalla linea della carità). Ha oggettivamente fatto vedere i sorci verdi ai marcatori LL.

Domenica sera sarà una gara-4 da dentro o fuori. La Libertas non può far altro che vincere, pareggiare il conto sul 2-2 per andare a giocare lo spareggione per l’A2 al PalaMaggetti a Roseto degli Abruzzi.

STARTING FIVE

RO: Mantzaris, Durante, Maiga, Guaiana, Klyuchnyk (all. Gramenzi)

LL: Williams, Ricci, Lucarelli, Tozzi, Fantoni (all. Andreazza)

Arbitri: Gai di Roma e Cattani di Cittaducale

1QT (16-17)

Pronti via Roseto con Guaiana spara subito la prima bomba di serata, senza pensarci due volte (0-3). Mantzaris da due punti penetra, Klyuchnyk piazza il jumper. L’avvio è tutto degli abruzzesi (0-7). La Libertas si sblocca dai liberi con il 2/2 di Tozzi (2-7). Klyuchnyk e Mantzaris combinano davvero bene, il primo finalizza, il secondo assiste. Dal pitturato altri due punti che fanno male agli amaranto (2-9). I quali continuano a rispondere dalla lunetta, stavolta con Fantoni, anche lui 2/2 (4-9). Santiangeli porta i suoi sul +7 al quarto con un altro canestro dalla media (4-11). Klyuchnyk ancora, si prende il rimbalzo e spara un altro jumper. la partenza è tutta a favore della Liofilchem. Andreazza non può che spendere un time out per riorganizzare i suoi. In uscita la risposta arriva dal leader emotivo della squadra, ovvero Fratto, con la bomba centrale che vale il 7-13. Gli arbitri non vedono i passi di Klyuchnyk, Durante ne approfitta per segnare. Ma Allinei risponde con la tripla sul ribaltamento (10-15). ‘Dorin Buca la retina’ si legge sugli spalti. Questo fa il verde rumeno di 217 cm, insaccando il lob a rimbalzo (14-17).

Punteggio al termine del primo quarto: 16-17 Roseto.

2QT (26-29)

Ingessato l’avvio di secondo quarto, la palla comincia a pesare una tonnellata. Il punteggio si smuove dopo due minuti dai liberi, dall’1/2 messo da Fantoni che vale il 17 pari. Klyuchnyk però continua a far dannare la difesa LL: segna con contatto, e capitalizza la giocata da tre punti (17-20). Tozzi risponde penetrando divinamente, trovando sguarnita la difesa di Roseto (19-20). Soprasso LL che si concretizza ancora con Tozzi che appoggia al vetro la palla del 21-20. Vantaggio effimero perché Klyuchnyk stende Tozzi in area, ma per gli arbitri non è sfondamento, anzi, è fallo in difesa. Il libero guadagnato riporta Roseto avanti 21-23. Fratto, ancora dalla lunetta tiene botta e accorcia le distanze dopo il break di 0-7 piazzato da Roseto (23-27). Al minuto 19 il PalaMacchia esplode con la bomba in ricezione di Saccaggi che vale il 26-27. Punteggio all’intervallo lungo 26-29 Roseto

3QT (35-42)

Anche nel terzo quarto servono 120 secondi abbondanti per sbloccare il punteggio. la Libertas spadella e Roseto punisce in contropiede con Durante (26-31). Ma l’uomo della provvidenza della Libertas si chiama Amos Ricci, che trova una tripla difficilissima mani in faccia, con rilascio rapidissimo (29-31). Klyuchnyk confeziona il parzialino di 0-6 che spedisce la Libertas a -8 al minuto 25 (29-37). Le percentuali dal campo della Libertas continuano ad essere piuttosto deficitarie. Il massimo vantaggio Roseto arriva con la bomba di Donadoni, assistito da Mantzaris. Parziale di 0-9 che affonda la Libertas, sotto di 11 lunghezze. Andreazza non può che spendere un altro time out per registrare i suoi in cerca della quadra (29-40). A dare ossigeno ai suoi ci pensa capitan Fantoni con il sottomano della provvidenza (31-40). L’altro senatore dello spogliatoio, Francesco Fratto, bissa la giocata, per il secondo sottomano consecutivo LL al minuto 29. Adesso lo svantaggio è ridotto a 7 punti (33-40). Donadoni da due punti resiste al contatto e alla marcatura di due difensori LL trovando la via del canestro (33-42). Saccaggi risponde con una penetrazione al veleno praticamente sulla sirena.

Punteggio alla mezz’ora 35-42 Roseto

4QT (56-62)

Fantoni in apertura di quarto quarto alimenta le speranze di remuntada LL trovando la via della retina sul pitturato (37-42). Tozzi si prende l’onere del contropiede, e pure il fallo. Ma dalla lunetta è solo 1/2 (38-42). Klyuchnyk però davvero non dà tregua alla difesa amaranto e sforna un altro canestro dal pitturato (38-44). Sempre Tozzi, che prova a caricarsi i suoi sulle spalle, recupera palla e resiste al rientro del difensore: -4 al minuto 33 (40-44). Durante però non molla di un centimetro la presa, e si conferma folletto mortifero con le sue penetrazioni (40-46). Klyuchnyk sfrutta il mismatch con Tozzi, lo stende senza che gli venga comminato lo sfondamento dagli arbitri, e appoggia comodo comodo la palla del +8 al minuto 35 (40-48). Il de profundis arriva nel giro di lancette successivo. Klyuchnyk - e chi sennò? - fa ciò che vuole in area, persino commettendo passi che sfuggono agli arbitri, e il jumper dalla media fa malissimo alla Libertas, ora sotto di 11 (40-51). Prima Fantoni, poi Bargnesi dall’angolo, infine Tozzi sotto le plance. La Libertas non molla l’osso e prova il serrate finale (47-51). Mantzaris, l’ellenico bicampione dell’Eurolega, però gela il PalaMacchia con la penetrazione del 47-53 al minuto 38. Il protagonista del quarto quarto, sponda LL, è Luca Tozzi, che segna ancora sul ribaltamento in penetrazione (49-53). Ma Santiangeli prova a spedire la Libertas nel Purgatorio dantesco con la tripla centrale del 49-56 con un minuto da giocare. Bargnesi ci prova col floater del -5 (51-56). Klyuchnyk gioca ormai la partita della vita e con un gancio trova il 51-58 che costringe Andreazza a richiamare in panchina i suoi con 46 secondi ancora a disposizione. In uscita, Allinei trova la tripla dall’angolo per il -4 (54-58). Con 15 secondi da giocare Bargnesi tenta di rispondere allo strapotere sotto canestro di Klyuchnyk (56-61).

Punteggio finale: 56-62 Roseto