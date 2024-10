Libertas, sconfitta con Nardò: finisce 82-71. Banks sfiora i 30 punti ma non basta

Livorno, 13 ottobre 2024 – Niente da fare per la Libertas Livorno, che rimane ancorata a quota 2 in classifica dopo 4 partite. In trasferta con Nardò la squadra di Andreazza cede contro gli avversari al termine di una partita in cui Banks sfiora i 30 punti (27 in ben 39 minuti) ma non basta. Gli amaranto al momento in classifica sono tenuti a galla dalla bella vittoria di Vigevano, che evita l’ultimo posto.

Ma c’è ancora molto da lavorare per riuscire a combattere e avere la meglio in questa difficile Serie A2. Fantoni, insieme a Banks, risalta nel tabellino, sfiorando la doppia doppia (13 punti e 9 rimbalzi). Avvio importante di Nardò, che arriva fino al 7-0. Livorno reagisce fino al 7-5 ma il team di casa conduce con una certa autorità.

Chiudendo il primo quarto sul 20-14 e andando all’intervallo sul +10 (41-31). Fantoni e soci provano a riprendere contatto a inizio terzo quarto, arrivando al 63-58 con fratto su assist di Banks. E’ un po’ questo lo spartiacque del match, perché Nardo torna a +10 con la tripla di Wayne Stewart e i successivi due liberi di Ebeling. E’ 68-58 e Nardò amministra fino alla sirena. Ora un nuovo turno infrasettimanale per la Libertas. Mercoledì 16 alle 20.45 arriva Cremona.

Il tabellino

HDL Nardò Basket - Libertas Livorno 1947 82-71 (20-14, 21-17, 22-25, 19-15)

HDL Nardò Basket: Wayne Stewart jr 22 (5/9, 3/6), Avery Woodson 21 (3/8, 5/9), Aristide Mouaha 14 (3/4, 1/3), Antonio Iannuzzi 9 (4/7, 0/0), Ruben Zugno 8 (2/3, 1/5), Michele Ebeling 5 (0/0, 1/1), Elhadji Thioune 2 (1/2, 0/0), Lazar Nikolic 1 (0/1, 0/2), Lorenzo Donadio 0 (0/0, 0/1), Jacopo Rapetti 0 (0/0, 0/0), Paolo Montinaro 0 (0/0, 0/0), Nicolo Flores 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 13 / 18 - Rimbalzi: 38 9 + 29 (Antonio Iannuzzi 9) - Assist: 7 (Avery Woodson 3)

Libertas Livorno 1947: Adrian Banks 27 (3/6, 6/7), Tommaso Fantoni 13 (5/8, 0/0), Quinton Hooker 9 (3/7, 0/5), Nazzareno Italiano 7 (2/2, 0/4), Ariel Filloy 6 (0/3, 2/6), Francesco Fratto 4 (2/4, 0/0), Luca Tozzi 3 (0/1, 0/0), Andrea Bargnesi 2 (1/1, 0/2), Gregorio Allinei 0 (0/2, 0/2), Dorin Buca 0 (0/1, 0/0), Andrea Paoletti 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 22 - Rimbalzi: 32 10 + 22 (Tommaso Fantoni 9) - Assist: 14 (Adrian Banks, Quinton Hooker 5)