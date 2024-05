A Livorno la presentazione del carteggio Giolitti-Diaz

Livorno, 6 maggio 2024 – L'8 maggio a Livorno, alla sala della biblioteca dei Bottini dell'Olio in piazza del Luogo Pio, con inizio alle 17, è in programma la presentazione del volume “Figli di un 'secolo tormentato', il carteggio tra Furio Diaz e Antonio Giolitti”, a cura di Giovanni Scirocco e Giulio Talini (società editrice Dante Alighieri). La pubblicazione del libro è stata sostenuta dalla Fondazione Circolo Rosselli presieduta da Valdo Spini, con il contributo del Ministero della Cultura. Dopo il saluto introduttivo di Catia Sonetti, direttrice Istituto Storco della Resistenza e dell'età contemporanea di Livorno, ne discuteranno Giulio Talini (Scuola superiore meridionale), Valdo Spini e Giovanni Brunetti (Istoreco Livorno). “Quello del rapporto tra politica e cultura è uno dei terreni di iniziativa propri della Fondazione Circolo Rosselli – ha dichiarato Spini -. In tal senso il carteggio tra due personaggi del rilievo di Furio Diaz, grande storico dell'illuminismo e già sindaco di Livorno e Antonio Giolitti, politico di alto livello e intellettuale di rango, rappresenta un momento importante di questo dialogo". Secondo Spini "il rapporto tra politica e cultura è in realtà cruciale se vogliamo riavvicinare i cittadini e in particolare i giovani alla politica e in tal modo combattere alle radici l'assenteismo elettorale e il distacco tra cittadini e istituzioni”.