I luoghi più belli di Livorno nella fantasia dei Lego

Livorno, 11 maggio 2024 – Santa Caterina, il Duomo, Castel Boccale, persino la Terrazza Mascagni. I maggiori monumenti di Livorno, costruiti in mattoncini Lego. Sì, è tutto vero. Merito dell’ingegno degli appassionati, grandi e piccini, per le costruzioni. Ma anche creazioni a raffigurare il Ponte Vecchio, un villaggio orientale con un drago di quattro metri, auto e moto di Batman, figures uniche di Star Wars, sezioni dedicate al mondo della magia di Harry Potter. Tutto questo è Lego "Bricks On the Seaside", la due giorni dedicata ai mattoncini che parte oggi alle 11 (fino a domani alle 20), all’interno della tensostruttura da 800 metri quadrati alla Terrazza Mascagni.

Parliamo di Eden, la fiera pensata da Fondazione LEM - Livorno Euro Mediterranea - che dallo scorso 30 aprile fino al 19 maggio sta animando un luogo iconico per livornesi e turisti, da sempre destinato al passeggio e allo svago, proprio per ricollegarsi alla memoria storica del parco divertimenti che, nell’ultimo decennio del 1800, fu realizzato su quella che all’epoca era la Spianata dei Cavalleggeri. Trasformata negli anni Trenta del Novecento nella bellissima terrazza che oggi conosciamo, nel secondo dopoguerra fu intitolata a Pietro Mascagni. "Dopo la mostra sulle chitarre Fender e il 5e5 Day, un evento dedicato principalmente ai bambini e agli adulti che si sentono ancora un po’ bambini – le parole del responsabile eventi per Lem Adriano Tramonti, alla vigilia -. Ci aspettiamo un’ottima risposta sia cittadina che da fuori considerando che si tratta di un evento che per dimensioni e per il fatto di essere gratuito difficilmente si vede in Itali"a. "L’evento non è in collaborazione diretta con la Lego, ma organizzato da noi della Leghorn Bricks - precisa uno degli organizzatori, Lorenzo Valdambrini -: un gruppo non ufficiale di appassionati livornesi che, dopo aver avuto a che fare con i Lego da bambini, sono tornati ad utilizzarli grazie al lancio, una ventina di anni fa, delle serie Expert, Creator, Technics dedicati agli adulti. All’interno della struttura abbiamo previsto un vero e proprio percorso di visita attraverso padiglioni tematici: Space, sezioni medievali, City, bambini, venditori".

"Questi due giorni saranno un evento straordinario per Livorno perché vedranno la presenza di oltre cinquanta espositori da ogni parte d’Italia, tra cui Lombardia, Piemonte, Marche, Umbria, Campania e, ovviamente, dalla Toscana, dove c’è uno zoccolo duro di collezionisti espositori - afferma Lucio Vannucchi, altro organizzatore -. Il fatto di giocare con i Lego da adulti permette proprio agli adulti di presentare delle Moc - acronimo di My Own Creation, ndr -, ovvero creazioni originali. Tra queste, quelle di Davide Nassi, un nostro affiliato, che ha riprodotto alcuni monumenti di Livorno come Santa Caterina, il Duomo, Castel Boccale e altri".