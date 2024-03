Al Fitto di Cecina si celebra l'8 marzo con il libro di Viola Conti dedicato all donne

Cecina, 5 marzo 2024. Un incontro tutto al femminile per celebrare l'otto marzo, quello promosso dal Circolo culturale "Il fitto di Cecina" in collaborazione con la libreria Lucarelli, per la presentazione del libro della giornalista Viola Conti, autrice del romanzo "Perché amo solo chi fugge? Il dolore è un talento" edito da Giovane Holden, sul tema delle dipendenze affettive. L'invito è per le 18 e sarà introdotto da Maria Giraffa responsabile del Circolo e moderato dalla promotrice culturale Elisabetta Falleni. "Il mio romanzo è dedicato a tutte le donne che soffrono per amore e non si amano abbastanza" dice la Conti "per questo ho scelto di presentarlo proprio nel giorno che omaggia in femminile in tutte le sue declinazioni. La dipendenza affettivam infatti, riguarda per la stragrande maggioranza le donne che poi spesso sono vittime di abusi e molestie e, per questo motivo, è necessario prendere consapevolezza ed imparare ad amare la nostra essenza ed autenticità, poiché da lì si rinasce più forti di prima. La sofferenza amorosa diviene così motivo di trasformaziine ed opportunità di scoprire i propri talenti. Il femminile è una risorsa che noi donne dobbiamo coltivare e sviluppare proprio nell'epoca della comunicazione digitale e dell'interconnessione nella sfera pubblica e privata. Negli affetti le donne investono più energie degli uomini ed è per questo che bisogna ripartire da sé, perché l'amore è condivisione, arricchimento, non sopraffazione e dolore. Attraverso la storia di Celeste, raccono le dinamiche comportamentali che portano alla dipendenza affettiva e grazie al contributo della live coach Sonia Veggiotti, a margine del romanzo, ci sono dei consigli utili per uscire da storie d'amore malato". All'incontro saranno presenti rappresentanti dell'associazionismo e delle istituzioni locali. Seguirà firmacopie e "aperitivo in viola".