Mannoia, De Gregori, Achille Lauro: il Castiglioncello Festival scalda i motori

Castiglioncello (Livorno), 12 marzo 2024 – Il Castiglioncello Festival annuncia i primi grandi ospiti. Tra i grandi nomi che calcheranno il palcoscenico in estate ci sono Alfa, Russel Crowe & The Gentleman and the Barbes, Paolo Crepet, Andrea Pucci, Achille Lauro, Cristiano De Andrè, Francesco De Gregori, Fiorella Mannoia. Ma sono solo i primi ospiti ad essere annunciati. L’appuntamento, nei mesi di luglio ed agosto, è nella splendida location di Castello Pasquini, dove si svolge la rassegna estiva di musica e teatro organizzata dal Leg Live Emotion Group con il supporto della Fondazione Armunia e del Comune di Rosignano Marittimo, Assessorato alla Cultura e Turismo. È qui, in un luogo suggestivo come quello della Costa degli Etruschi, che si esibiscono fin dal 2018 alcuni artisti tra i più amati dal pubblico italiano, che hanno fatto di questo festival uno tra i più seguiti ed interessanti del panorama nazionale. Nel mese di agosto vedrà sul palco artisti internazionali. Si partirà il 3 agosto con la musica del rapper Alfa in concerto. L’artista genovese, dopo il successo del singolo Bellissimissima e la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Vai!, sarà in concerto con la sua musica “urban pop”.

Il 5 agosto, sul palco del Castiglioncello Festival arriva Russel Crowe & The Gentleman and the Barbes, l'istrionico artista, attore premio Oscar che ha vinto circa 40 premi internazionali. Suonerà con la sua band per un concerto che lui stesso definisce un evento, un happening: «È fluido - commenta Crowe - è come un festival in cui raduno artisti che stimo, musicisti e cantastorie, e mettiamo su uno spettacolo. Rivisitiamo numerosi successi della storia della musica ridando vita a brani iconici, attraverso nuovi arrangiamenti, per regalare al pubblico un'esperienza davvero straordinaria».

Il 6 agosto Paolo Crepet, psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista italiano, sarà protagonista sul palco di Castello Pasquini con la sua nuova conferenza spettacolo 'Mordere il Cielò. Il 13 agosto in scena il nuovo spettacolo di Andrea Pucci 'C'è sempre qualcosa che non va’. Si proseguirà il 16 agosto con Achille Lauro mentre il 19 agosto sul palco Cristiano De Andrè che si esibirà in concerto con 'De André #DeAndré - Best Of Live Tour'. Il 20 agosto Francesco De Gregori proporrà al pubblico i brani con cui ha segnato per sempre la storia della musica italiana, accompagnato dalla sua band.

Il 24 agosto spazio a Fiorella Mannoia con 'Fiorella Sinfonica-Live con orchestra’. In un anno così speciale che vedrà Fiorella Mannoia spegnere 70 candeline, l’artista romana è pronta a festeggiare questo traguardo nella dimensione per lei più naturale, il palco. Nei prossimi giorni verranno annunciati altri appuntamenti. Per raggiungere il festival si può usare la app “at bus”, che si trova gratuitamente in tutti gli store digitali. Maurizio Costanzo