Con “Effetto Venezia” Livorno si consacra al cinema: tutto il programma della kermesse dal 2 al 6 agosto / Video e foto

Livorno - Una città che diventa 'Il Cinema' in tutte le sue sfaccettature sarà quella che, dal 2 al 6 agosto, ospiterà Effetto Venezia, la kermesse dell'estate livornese.

Spettacoli, musica, teatro di strada e tanti ospiti che hanno fatto la storia del cinema italiano. Da Matteo Garrone e Giuliana De Sio, da Carolina Crescentini a Paolo Virzì. Il programma è stato presentato dal sindaco Luca Salvetti e dagli assessori Rocco Garuso e SImone Lenzi. Direttore artistico Marco Bruciati, che abbiamo intervistato.

Mercoledì 2 agosto

FORTEZZA VECCHIA ore 18.30

Apertura cinematografica

incontro con MATTEO GARRONE

Conduce l’intervista Pedro Armocida

PIAZZA DEL LUOGO PIO ore 21.00

Spettacolo di apertura

Moby Dick - Teatro dei venti

FORTEZZA VECCHIA dalle 22.30 alle 05.00

Maratona Frusciante (a scatola chiusa)

Maratona cinematografica fino alle prime luci dell’alba con selezione (a sorpresa) di Federico

Frusciante.

SPAZIO CINEMA PIAZZA DEI LEGNAMI ore 21.15

Proiezione in strada di Porco Rosso

di Hayao Miyazaki (1992) 90 minuti

PALCO DEL PESCATORE ore 22.30

Trio Laucci, Donati, Boschi

"Da Nino Rota a John Williams. Itinerario musicale nella storia del cinema"

EX TEATRO SAN MARCO ore 22.30

Concerto VOLONTRÉ

Instant songs / Alessandra Falca, Emiliano Dominici / Marina Peloso

PALCO EX MACELLI ore 22.30

Mac & Beth, The Movie

Regia di Emanuele Gamba

con Nicoletta Cifariello e Davide Niccolini

collaborazione alla drammaturgia Leonardo Ceccanti

da William Shakespeare

TEATRO VERTIGO ore 22.00

Ciak si sogna!

Spettacolo scritto e interpretato da Fabio Ceccarini

SPAZIO CINEMA BIBLIOTECA Museo della Città ore 21.30

Proiezione Livorno Superstar - la città negli spezzoni dei film

di Marco Sisi

PALAZZO HUIGENS

Ore 22.15

Inaugurazione mostra Il Cinema muto a Livorno

La storia del cinema Lumière a Livorno attraverso i documenti della "Biblioteca Labronica"

a cura di Cooperativa Itinera.

Ore 22.30

Proiezione di Rapsodia Satanica (1917)

Musiche di Pietro Mascagni

Ore 23

"Melodie Immortali"

Omaggio Musicale a Pietro Mascagni nel giorno dell'anniversario della sua scomparsa.

Con la partecipazione di artisti della Mascagni Academy e dell’ensemble strumentale del Teatro

Goldoni.

SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI / Scali del ponte di marmo, 1 ore 20.00

MA NEMMENO AL CINEMA… Una storia di rinascita. Un Fior fiore di formaggio

La storia incredibile del Pecorino di Farindola

Giovedì 3 agosto

PIAZZA DEL LUOGO PIO ore 21.00

Incontro con CAROLINA CRESCENTINI

FORTEZZA NUOVA MAIN STAGE ore 22:00

Concerto Compay Segundo

25 anni di Buena vista social club

SPAZIO CINEMA PIAZZA DEI LEGNAMI ore 21.15

Dimitri Grechi Espinoza sonorizza dal vivo Luci della città di Charlie Chaplin

di Charlie Chaplin (1928) 83 minuti

FORTEZZA NUOVA - SPAZIO BAR ore 23.30

Ines Felicienne Cuccu sonorizza “Sherlock jr” di Buster Keaton

PALAZZO HUIGENS

Ore 19.00

L’amica geniale la graphic novel

con l’illustratrice Mara Cerri e Virginia Tonfoni. Coconino Press, 2022.

Ore 21.00

Divulgazione cinematografica

Marco Lenzi

La musica di Ennio Morricone nella “trilogia degli animali” di Dario Argento

Ore 22.30

Come dentro un film

Coro SpringTime e il Coro Monday Girls

Direzione e arrangiamenti: Cristiano Grasso.

Pianoforte: Massimiliano Fantolini

Percussioni: Giacomo Cirinei.

PIAZZA DEL LUOGO PIO ore 22.30

The Game - Teatri Meticci

FORTEZZA VECCHIA - SPAZIO CINEMA ore 21.30

Dal profondo – Il rapporto pauroso e affascinante tra cinema e acqua

A cura di FIPILI Horror Festival

TEATRO VERTIGO ore 21.30

Omaggio a Gianluca Favilla

Proiezione del film: Un Paradiso senza biliardo

Con Gianluca Favilla e Paolo Migone. A cura di Marco Sisi

PALCO DEL PESCATORE

Ore 21.00

Istituto Musicale Rodolfo Del Corona: “Film e Musica”

Collettivo Tempo

Ore 22.00

Accademia Musicale Chorus: “Film e Musica”

Collettivo Tempo

Coordinano il progetto i docenti Denis Chimenti e Rolando Cappanera.

PALCO EX MACELLI / Via degli ammazzatoi ore 22.00

Sputo

(monologo d’apprendistato)

scritto e diretto da Manuela Cherubini per Elena De Carolis

FORTEZZA VECCHIA - SPAZIO TEATRALE ore 21.00

Chiara Pellegrini canta Barbra Streisand

SCALI DELLE BARCHETTE ore 21.30

Il settimo sigillo - Il mondo delle scacchiere

Uno spazio dedicato agli scacchi e alla dama con partite cinematografiche e pedoni giganti.

In collaborazione con ASD Livorno Scacchi APS, Asd CD Livornese e Livorno Non Stop.

SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI / Scali del ponte di marmo, 1 ore 21.30

La leggenda del socio fondatore (di P.Virzì)

Un futuro per la memoria?

Ne parliamo con: Enrico Mannari storico, Università Luiss

Claudia Pavoletti avvocata internazionale, attivista e operatrice culturale

Enrico Parsi direttore Scuola Coop

SPAZIO CINEMA BIBLIOTECA Museo della Città ore 21.30

Proiezione Livorno Superstar - la città negli spezzoni dei film

di Marco Sisi

Venerdì 4 agosto

PIAZZA DEL LUOGO PIO ore 21.30

Callas @100

In collaborazione con Mascagni Festival

Omaggio a Maria Callas nel centenario della sua nascita

Voce narrante GIULIANA DE SIO

Testo “Tramontata è la luna” di Fulvio Venturi, Attore Giulio Forges, Solista della Mascagni Academy

Trio d’archi dell’Orchestra Classica Do Centro di Coimbra

Pianoforte Massimo Salotti

FORTEZZA VECCHIA ore 19.00

Incontro con NINETTO DAVOLI

L’universo Pasoliniano

ore 21.30

Proiezione “Uccellacci e Uccellini” di Pier Paolo Pasolini

FORTEZZA NUOVA MAIN STAGE ore 22.00

Concerto CALIBRO 35

Nouvelles Aventures on tour

SPAZIO CINEMA PIAZZA DEI LEGNAMI ore 21.15

Carlo Bosco sonorizza dal vivo de Il monello di Charlie Chaplin di Charlie Chaplin (1921) 59 minuti

FORTEZZA NUOVA PALCO BAR ore 23.30

Weekend Martyr sonorizzano “La corrazzata Potemkin” di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn.

FORTEZZA VECCHIA - SPAZIO CINEMA ore 21.30

Proiezione “Uccellacci e Uccellini” di Pier Paolo Pasolini

PALCO EX MACELLI ore 22.00

Lettura - concerto

UN MONDO INTERO IN UNA GOCCIA D’ACQUA

da Scolpire il tempo di Andrej Tarkovskij

di e con Silvia Garbuggino e Gaetano Ventriglia

al trombone Tony Cattano

La compagnia Garbuggino Ventriglia fa parte dell’Associazione Costellazione

FORTEZZA VECCHIA - SPAZIO TEATRALE ore 21.00

Scaraventati

Compagnia Mayor Von Frinzius

PALAZZO HUIGENS

Ore 21.00

Divulgazione cinematografica

Emiliano Dominici

This is your place in life: il cinema inglese e la rappresentazione della working class

Ore 22.00

DIVULGAZIONE CINEMATOGRAFICA

Il mestiere del casting director con Dario Ceruti

PALCO DEL PESCATORE

Ore 21.00

Associazione culturale e musicale Ensemble Bacchelli

“Film e Musica, mai l'uno senza l'altra”

Collettivo Tempo

Ore 22.00

Percorsi Musicali: Film e Musica

Collettivo Tempo

TEATRO VERTIGO ore 21.30

I Morrincons

Trio musicale a tema cinema

SCALI DELLE BARCHETTE ore 21.30

Il settimo sigillo - Il mondo delle scacchiere

Uno spazio dedicato agli scacchi e alla dama con partite cinematografiche e pedoni giganti.

In collaborazione con ASD Livorno Scacchi APS, Asd CD Livornese e Livorno Non Stop.

SPAZIO CINE/VERNACOLO

Scali del pesce Ore 21.15 – 22.30 – 23.00

Ciak vernacolo

Sketch in vernacolo livornese a cura delle Compagnie Livornesi Riunite

con Marco Chiappini, Cristina Silvestri, Claudio Porri, Alessio Nencioni

SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI / Scali del ponte di marmo, 1 ore 21.30

Bere per … non dimenticare. Saluti dalla Romagna”

Degustazioni “narrate” di birra a cura di Sergio Soavi – Portastorie -Legacoop Toscana in compagnia

di Roberto Bagli – fondatore del Birrificio AMARCORD e la collaborazione dei dipendenti di Unicoop

Tirreno

SPAZIO CINEMA BIBLIOTECA Museo della città ore 21.30

Omaggio ad Amasi Damiani

a cura di Marco Sisi

Sabato 5 agosto

FORTEZZA NUOVA MAIN STAGE ore 22.00

NICOLA PIOVANI

La musica è pericolosa – Concertato

In collaborazione con Mascagni Festival

PIAZZA DEL LUOGO PIO dalle 20.00

Omaggio Back to the Future

RADUNO NAZIONALE DELLE DELOREAN

FORTEZZA VECCHIA ore 19.00

Masterclass con Daniele Ciprì

Il cinema tra regia e fotografia

conduce l’intervento Massimo Lechi

PIAZZA DEL LUOGO PIO ore 22.00

Cantieri Meticci

Il Violino del Titanic

Ovvero: non c’è mai posto sulle scialuppe per tutti

PALCO DEL PESCATORE ore 21.30

Federico Pietroni

“Flame Project”

Federico Pietroni, - chitarra flamenca

Tommy Lo Russo - chitarra acustica ed elettrica

Alberto Morelli - chitarra flamenca

Massimo Rinaldi - Cajon e percussioni

Valeria Di Clemente - Danza

PALAZZO HUIGENS

Ore 19.00

CineModì

Amedeo Modigliani tra storia e rappresentazione cinematografica.

con Simone Fulciniti (presentazione libro "La banda di Modì") e Luca Dal Canto.

Modera la giornalista Giulia Bellaveglia.

Ore 21.00

Divulgazione cinematografica

Daniele Caluri

Cari inferiori - La saga cinematografica di Fantozzi

Ore 22.30

Come dentro un film

Coro SpringTime e il Coro Monday Girls

PALCO EX MACELLI ore 22.00

L’incontro

dal soggetto di “Una giornata particolare” di E. Scola, M. Costanzo, R. Maccari.

Di Eleonora Zacchi - con Riccardo De Francesca ed Eleonora Zacchi

TEATRO VERTIGO ore 21.30

Vertiganza al cinema

Compagnia Vertigo con la collaborazione della scuola di danza Eden

Varietà comico, musicale cinematografico

SPAZIO CINEMA PIAZZA DEI LEGNAMI ore 21.15

Proiezione in strada di La tartaruga rossa

di Michael Dudok de Wit (2016) 80 minuti

FORTEZZA VECCHIA - SPAZIO TEATRALE ore 21.00

TOTO’ E LIVORNO - Quisquiglie e Pinzellacchere tra Napoli e Livorno.

Associazione Culturale Fucina Dell’Arte Livorno

SCALI DELLE BARCHETTE ore 21.30

Il settimo sigillo - Il mondo delle scacchiere

Uno spazio dedicato agli scacchi e alla dama con partite cinematografiche e pedoni giganti.

In collaborazione con ASD Livorno Scacchi APS, Asd CD Livornese e Livorno Non Stop.

FORTEZZA VECCHIA - SPAZIO CINEMA

Ore 19.00

Masterclass con Daniele Ciprì - Il cinema tra fotografia e regia

Ore 21.30

Proiezione film “È stato il figlio” di Daniele Ciprì (2012 - 93 minuti)

SPAZIO CINE/VERNACOLO Scali del pesce Ore 21.15 – 22.15

Ciak vernacolo

Sketch in vernacolo livornese a cura delle Compagnie Livornesi Riunite

con Marco Chiappini, Cristina Silvestri, Claudio Porri, Alessio Nencioni

SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI / Scali del ponte di Marmo, 1 ore 21.30

Ciack …chi approva sei tu!

Approvato dai soci: test di valutazione prodotto a marchio Coop

Dedicato a 50 soci

SPAZIO CINEMA BIBLIOTECA Museo della Città ore 21.30

Proiezione Livorno Superstar - la città negli spezzoni dei film

di Marco Sisi

Domenica 6 agosto

PIAZZA DEL LUOGO PIO

Ore 19:30

Contemporaneo valzer popolare

Libero omaggio al Gattopardo di Luchino Visconti

A cura di Atelier delle Arti

azione coreografica di Chelo Zoppi

Assistente al progetto Asia Pucci

Atelier delle Arti fa parte dell’Associazione Costellazione

Ore 19.45

Concerto Banda Città di Livorno

Musiche da film dal Gattopardo a Nuovo Cinema Paradiso

Ore 21.30

Livorno e il cinema

Incontro con Paolo Virzì, Gabriella Pescucci, Massimo Gattabrusi, Francesco Bruni

Ore 22.30

Sinfonico Honolulu

Tarantino Soundtracks

FORTEZZA NUOVA MAIN STAGE ore 22.00

Cinema Lindsay

Collage di mondi sognati dedicato a Lindsay Kemp

FORTEZZA VECCHIA ore 21.30

Sabbia rusticana

In collaborazione con Mascagni Festival

Da un’idea di Marco Voleri

Solisti del II° Concorso lirico internazionale “Voci Mascagnane”, Solisti della Mascagni Academy

Voce narrante: Alessio Pianigiani, Pianoforte: Massimo Salotti, Sand Artist: Silvia Emme,

Drammaturgia: Carmelo Alù

PALCO DEL PESCATORE ORE 21.30

Kalò Taxìdi

“Incursioni musicali nella cinematografia della Grecia e dei Balcani”

Benedetta Pallesi; Alessandro Ottaviani; Emanuele Le Pera; Savino Pantone

PALAZZO HUIGENS

Ore 19.00

Masterclass con Matteo Oleotto

Dirigere gli attori sul set

Modera Luca Dal Canto.

Ore 21.00

Divulgazione cinematografica

Claudio Marmugi

Meccanismi del cinema comico

PALCO EX MACELLI ore 22.00

Stracci - Contro l’uomo medio

Dalla sceneggiatura de “La Ricotta” di Pier Paolo Pasolini

di e con Vittorio Continelli

collaborazione alla scrittura di Riccardo Quacquarelli

Produzione Mo-Wan Teatro

SPAZIO CINEMA PIAZZA DEI LEGNAMI ore 22.00

Autoproduzioni indipendenti e Anthony Perkins Production

Serata dedicata a cortometraggi e produzioni indipendenti del territorio e alla (ri)scoperta della

storia della Anthony Perkins Productions

TEATRO VERTIGO ore 21.30

Quando il cinema è impegno e parodia

Con Andrea Camerini e Luca Dal Canto

SPAZIO CINEMA BIBLIOTECA Museo della Città ore 21.30

Proiezione Livorno Superstar - la città negli spezzoni dei film

di Marco Sisi

SPAZIO COOP COMITATO COPPA BARONTINI / Scai del ponte di Marmo, 1 ore 21.30

Cose dell’altro mondo!

I progetti di solidarietà di Emergency e il sostegno dei soci di Unicoop Tirreno

Incontro con Mario Spallino, attore Fondatore della Compagnia Il Teatro di Emergency

Tutte le sere dalle 21.00 alle 24.00

“E ora… pubblicità!”

consumi e stili di vita nell’Italia dal boom ad oggi