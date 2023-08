Giorgio Panariello e Marco Masini giovedì sera al Festival di Castiglioncello

Livorno, 8 agosto 2023 – Entra nel vivo il Castiglioncello festival. Giovedì 10 agosto, a Castello Pasquini, lo spettacolo di Giorgio Panariello e Marco Masini dal titolo ’Panariello VS Masini, lo strano incontro’.

Sabato 12 Carl Brave. Si prosegue il 14 agosto con Andrea Pucci, il 16 agosto Max Angioni e l’ultima serata sarà il 17 agosto con Jonathan Canini.

Ma torniamo allo show di Marco Masini e Giorgio Panariello che è davvero molto atteso.

Marco, Giorgio, come nasce questo spettacolo?

Giorgio: «E’ da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì… E questo me lo ricorderò per tutta la vita».

Marco: «Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo, così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute fra una canzone e l’altra».

Giorgio: «Vorrei tranquillizzare il pubblico, in questo mio nuovo spettacolo, durante le canzoni di Marco, organizzerò una tombolata con ricchi premi».

Lo spettacolo ’Panariello VS Masini’ è un racconto semiserio dello strano incontro fra due amici che non hanno assolutamente niente in comune, se non uno sguardo attento sulla vita con due modi diversi di raccontarla. Due artisti che, ognuno con la propria sensibilità, si incontrano e si scontrano in una sfida fra battute e canzoni nelle arene estive di tutta Italia.

Nello show ci sono naturalmente i personaggi di Panariello che hanno raccontato l’Italia degli ultimi trent’anni e le canzoni di Marco Masini che hanno emozionato più generazioni. Non si tratta però di una semplice alternanza di pezzi comici e canzoni, ma di un progetto che permetterà di conoscere un Masini insolito e un Panariello cantante.

Per informazioni: www.ticketone.it.

Castiglioncello Festival è organizzato da Leg Live Emotion Group con il supporto del Comune di Rosignano Marittimo-assessorato alla Cultura e Turismo.