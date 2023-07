“Incursioni parallele” di capolavori alla Pinacoteca Foresiana di Portoferraio / Video

Portoferraio (Livorno) - Dopo il taglio del nastro del sindaco Angelo Zini, in presenza delle due curatrici Giovanna Coltelli e Valentina Anselmi e dell’assessora alla cultura Nadia Mazzei, si è aperta ufficialmente il 28 luglio la mostra “Incursioni Parallele” che sarà visitabile fino al 5 novembre alla Pinacoteca Foresiana di Portoferraio.

L’inaugurazione

Ora 20 capolavori della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma e della Pinacoteca Foresiana di Portoferraio dialogano tra loro. Sono stati scelti artisti che hanno segnato la storia dell’arte tra la fine dell‘800 e l’inizio del ‘900 e che hanno avuto un legame con l’Elba: Vincenzo Ciardo, Antonio Ciseri, Giovanni Fattori, Edoardo Gordigiani, Llewellyn Lloyd, Plinio Nomellini, Telemaco Signorini.

“L’iniziativa fa parte di un progetto che vogliamo portare avanti a livello nazionale” - ha detto la curatrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, Giovanna Coltelli - “personalmente da nativa elbana ho Portoferraio e soprattutto la Pinacoteca Foresiana nel cuore, perché è stato il mio primo contatto con l’arte, per cui promuoverò altre iniziative sul territorio elbano, per me è fondamentale che una comunità così grande come quella dell’Elba possa incontrare l’arte.”

“La mostra è stata realizzata con i fondi del progetto “Cosmo-polis: una città accessibile” tutto finanziato dal Ministero dell’Interno” – ha sottolineato la direttrice del Sistema Museale dell’Arcipelago Toscano, Valentina Anselmi – “dopo il riconoscimento regionale della Pinacoteca Foresiana, si pensa ora alla digitalizzazione con la creazione di audio guide, realtà aumentata, opere parlanti anche con la lingua dei segni per rendere accessibile il patrimonio che abbiamo, molto più grande di quello esposto.”

Pinacoteca Foresiana, Centro Culturale De Laugier, da sabato 29 luglio a domenica 10 settembre aperta tutti i giorni 10.00 - 13.00 / 17.30 - 22.30 da lunedì 11 settembre a domenica 5 novembre chiuso la domenica 9.30 - 13.00 / 15.30 - 18.30.

di Valerie Pizzera