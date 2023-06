Mercoledì 28 giugno a Livorno la preghiera "Morire di speranza"

Livorno, 27 giugno 2023 - Il terribile naufragio al largo delle coste greche è l'ultimo tragico avvenimento che ha travolto centinaia di vite di migranti, tra cui tanti bambini. "E' un dramma che ci chiede di non restare indifferenti alle morti in mare e alle sofferenze di tutti coloro che sono costretti a lasciare la propria terra, in cerca di salvezza dalla guerra, l'instabilità politica, la povertà, le catastrofi legate ai cambiamenti climatici", spiega la Comunità di Sant'Egidio che, in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, invita mercoledì 28 giugno 2023, alle ore 18.30, a partecipare a Livorno all'incontro di preghiera 'Morire di speranza' nella chiesa di San Giovanni. Parteciperanno rifugiati e profughi, insieme a rappresentanti delle diverse comunità religiose e associazioni presenti a Livorno, con i loro fedeli. Nella preghiera il ricordo delle storie, dei nomi, dei volti di chi ha perso la vita nei viaggi della speranza.