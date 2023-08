Moby Dick apre “Effetto Venezia” e in Fortezza Vecchia c’è Garrone. Servizio bus-navetta gratis

Livorno, 2 agosto 2023 – L’apertura della 38esima edizione di ’Effetto Venezia’ a Livorno oggi pomeriggio sarà scandita dalla presenza di uno dei più importanti registi italiani: Matteo Garrone in Fortezza Vecchia alle 18.30. Condurrà l’intervista Pedro Armocida.

Questo perché l’edizione 2023 di ’Effetto Venezia’ (da oggi fino al 6 agosto) è dedicata alla settima arte: il cinema. La 38esima edizione si intitola infatti ’Il cinema è la città’. E alle 21,30 il “Moby Dick” del Teatro dei Venti, l’allestimento più grande e complesso di una compagnia italiana con più di 100 figuranti livornesi coinvolti, darà il via stasera alle 21,30 a Effetto Venezia. Una città che diventa ’il Cinema’, in tutte le sue sfaccettature: dalle proiezioni sui palazzi del quartiere Venezia, agli spettacoli musicali, teatrali e di strada, fino alle mostre, agli ospiti delle serate di talk e agli happening.

Il più iconico quartiere di Livorno, attraversato dai fossi sui quai si specchiano gli storici palazzi diventa un set cinematografico sotto la nuova direzione artistica affidata a Marco Bruciati. Alla presentazione il sindaco Luca Salvetti ha detto: "Quest’anno siamo riusciti con anticipo ad elaborare l’idea base di ’Effetto Venezia’ consentendo all’Amministrazione e al Lem di organizzare la kermesse in modo più accurato e impeccabile. Insieme agli assessori alla cultura Lenzi e al commercio e turismo Garufo, abbiamo pensato di dedicare al cinema la trentottesima edizione dell’evento clou dell’estate perché Livorno ha una vocazione cinematografica consolidata".

Infatti oltre al maestro della cinepresa Matteo Garrone, sfileranno le attrici Carolina Crescentini e Giuliana De Sio, l’attore Ninetto Davoli, i registi Paolo Virzì, Francesco Bruni e Daniele Ciprì, fino alla costumista premio oscar Gabriella Pescucci e all’hair stylist designer internazionale Massimo Gattabrusi.

Piazza del Luogo Pio, cuore della kermesse, tra i vari eventi ospiterà il raduno nazionale delle DeLorean: la celeberrima autpo assemblata da Doc in ’Ritorno al futuro’ di Robert Zemekis. Il concerto dei Sinfonico Honolulu dal titolo ’Tarantino soundtracks’ creato appositamente per ’Effetto Venezia 2023’, sarà dedicato alle colonne sonore del regista americano. Non poteva mancare l’omaggio a Maria Callas con [email protected] in collaborazione con Mascagni festival. Altra location d’eccezione la Fortezza Nuova dove si terranno tre concerti: imperdibile quello del maestro Nicola Piovani (il 5 agosto) con ’La musica è pericolosa – concertato’.

Con i ’CineMenù’ la settima arte arriverà a tavola. Gli esercizi della ristorazione della Venezia che hanno aderito, offriranno agli avventori menù ad hoc tratti da celebri film.

I bus-navetta gratis

Autolinee Toscane informa che, dato che dal 2 al 6 agosto 2023 si svolge la manifestazione denominata Effetto Venezia, per l’intera durata della manifestazione le linee interessate al transito dal quartiere Venezia subiranno deviazioni di percorso a partire dalle ore 18,30.

Su richiesta dell’amministrazione comunale, viene istituito un servizio navetta gratuito con tre autobus dalle 18;30 fino alle 01;20, con partenze ogni 15 minuti.

Il servizio partirà da via Masi transitando dal park del PalaModì (via della Pace) per poi raggiungere l’ingresso della manifestazione in via della Cinta esterna.

di Monica Dolciotti