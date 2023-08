Spoglio, la mostra d'arte contemporanea sulla corporeità

Livorno, 20 agosto 2023 - Si chiama “Spoglio” ed è la mostra d’arte collettiva contemporanea «sulle diverse interpretazioni della corporeità» pronta a partire da domenica 20 agosto e aperta fino al 27 alla galleria Extra Factory di via Pina dell’Oro 2 (ingresso da piazza della Repubblica) e visitabile dalle ore 19 alle ore 23. “Spoglio” nasce nel contesto di Spazio Artistico Livornese (SAL), un progetto del Comune di Livorno coordinato dal Centro di Ricerca Educativa e Didattica (CRED) con la collaborazione della cooperativa LINC e il contributo del Consiglio Regionale della Toscana. L’esposizione sarà accompagnata da una serie di eventi collaterali, quali performance e dj-set, ospitati, dal 20 al 27 agosto, negli spazi della stessa galleria d’arte ma anche degli Hangar Creativi e del Mercato Centrale. Il progetto artistico è curato da Niccolò Pagni, mentre l’allestimento è a cura di Andrea Tricoli. Quanto agli assistenti che hanno preso parte al progetto: Ginevra Guarnotta, Paolo Colombini, Giulio Geppetti, Annalisa Filippi, Francesco Martini, Nina Palermo, Ginevra Pascale, Giulia Pistoia. La mostra collettiva propone una riflessione sul tema dello spoglio. Una rassegna artistica che, attraverso le opere di Nicole Betti, Ludovico Colombo, Camilla Dalmazio, Giulia Fegez, Paloma Pertot, Giulia Piaggesi, Nunzia Piciallo, Alice Pilusi e Thomas Valerio, indaga le molteplici declinazioni del tema che dà il titolo all'evento. Il Telegrafo ha raggiunto il curatore del progetto artistico, Niccolò Pagni, che ha dichiarato: «Il progetto ruota tutto intorno alle possibili e diverse interpretazione del tema corporeità, intesa nella sua accezione, nel suo significato, anche in base alle diverse applicazioni e inclinazioni dell’artista: tra chi parla della stasi del corpo intesa come momento di ozio, chi come momento di maggiore fluidità, chi affronta il tema della metamorfosi e chi ancora interpreta il tema in modo più giocoso o ammiccante». Pagni inoltre sottolinea la «grande attualità del teme» definito da lui «contemporaneo» anche sulla base del notevole interesse degli artisti del settore. Quanto all’obiettivo della mostra, Pagni non ha dubbi: «La libera espressione. Questa mostra ha l’obiettivo di invogliare tutti, artisti e spettatori, ad esprimersi per come vogliono esprimersi. Anche per questo - conclude - non c’è un messaggi preciso che vogliamo veicolare, ma anzi, la nostra volontà è stata quella di lasciare ampio spazio all’interpretazione e alle diverse sensibilità dell’osservatore». Il programma completo della mostra: Domenica 20 agosto ore 19.00 - galleria Extra Factory - opening Spoglio ore 19.30 e 20.30 - galleria Extra Factory - Resti - performance di Nunzia Piciallo ore 21.00 - galleria Extra Factory - dj-set by clara Lunedì 21 agosto ore 11.00 - Mercato Centrale - Heartbreaker Giovedì 24 agosto ore 21.00 - Hangar Creativi - Ultraviolence - Performance di Ludovico Colombo, Gabriele Fegez, Giulia Fegez, Niccolò Pagni, Thomas Valerio