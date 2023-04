“A Livorno i lavoratori portuali di Intempo diventano superprecari”

Livorno, dal 1 maggio i portuali dell'agenzia Intempo, in somministrazione presso la società Alp, torneranno ad avere contratti di lavoro di una giornata: si tratta, secondo quanto riferisce in una nota il Nidil-Cgil provinciale, di una decina di lavoratori, alcuni di essi operativi sulle banchine livornesi da 8 anni, e ora trasformati in “superprecari”.

"I precari storici di Intempo meritano rispetto, la loro dignità non può essere calpestata”, afferma Filippo Bellandi, segretario generale Nidil-Cgil Livorno. A quanto apprende il sindacato, la decisione di Alp sarebbe da imputare a un drastico calo di lavoro, ma secondo indiscrezioni ci sarebbero però imprese che continuano a chiedere il doppio turno ai propri dipendenti o che starebbero assumendo personale a tempo determinato bypassando il ricorso ad Alp”.

"Invitiamo pertanto l'Autorità di sistema portuale a vigilare sulla questione, e a mettere in campo tutti gli strumenti possibili per far rispettare le regole”, conclude Bellandi.