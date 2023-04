A Livorno termosifoni accesi fino al 16 aprile

Livorno, 6 aprile 2023 – Fino a domenica 16 aprile (compresa) sarà consentita l’accensione facoltativa degli impianti di riscaldamento sul territorio comunale di Livorno per un un massimo di 5,5 ore giornaliere, nell’arco orario compreso tra le 5 del mattino e le 23 della sera.

Lo stabilisce un’ordinanza firmata oggi dal sindaco Salvetti, adottata in considerazione dell’attuale andamento delle temperature con valori minimi inferiori alle medie stagionali, sostanzialmente confermati nelle previsioni per i prossimi giorni.

La prosecuzione dell’accensione degli impianti di riscaldamento in alcuni momenti della giornata, in particolare nelle ore mattutine e serali, potrà contribuire ad assicurare un adeguato comfort abitativo.

A Livorno, quest’anno, l’accensione dei riscaldamenti sarebbe stata consentita solo fino al 7 aprile, per 11 ore al giorno, così come disposto dal “decreto Cingolani” (D.M. n. 383 del 6 ottobre 2022) per i comuni della fascia climatica “D”. Per la prosecuzione fino al 16 aprile il sindaco si è avvalso dell’art. 1 comma 6 del D.M. 383, che stabilisce che in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe le autorità comunali possono autorizzare ulteriori periodi di accensione dei riscaldamenti, con durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (quindi fino a 5 ore e mezzo, la metà delle 11 ore giornaliere consentite quest’anno).

L’amministrazione si appella al senso di responsabilità dei cittadini, ricordando l’obbligo di legge di non superare la temperatura di 17 gradi (più 2 di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e di 19 gradi (più 2 di tolleranza) per tutti gli altri edifici, ed invita la cittadinanza ad adottare ogni possibile accorgimento utile al contenimento dei consumi energetici.