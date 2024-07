La festa per i 60 anni della storica discoteca Club 64

Stasera lo staff del Club 64 ha deciso di festeggiare i sessant’anni di questo locale cult organizzando una serata speciale ’Tutto in una notte!’. Si alterneranno alla consolle tutti i Dj che hanno fatto la storia di questa discoteca, facendo esplodere la pista al grido ’This is the Rhythm of the Night’. Era il 25 luglio 1964 quando nasceva, da un’idea geniale di un’eccentrica signora svizzera, la prima discoteca italiana: il Club64 dove sono passati negli anni ’70 personaggi come Coco Chanel, Rita Hayworth, Anthony Queen, mescolati ad artisti come Patti Pravo, Gino Paoli, Caterina Caselli che hanno contribuito ad aumentare la fama del locale.