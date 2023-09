A Livorno una rotatoria con il nome di Masha

Livorno, 17 settembre 2023 – Livorno intitolerà una rotatoria a Mahsa Amini. "Un anno fa , il 16 settembre, Mahsa Amini moriva per le percosse della polizia morale irania, perché dal velo si vedevano i capelli. Così con l’ottava commissione, l’Associazione Mezzaluna Rossa Kurdistan e le cittadine e cittadini uniti a noi, abbiamo ricordiamo Mahsa Aminie".

Queste le parole dell’assessora Barbara Bonciani e della consigliera comunale Cinzia Simoni al flash mob ’donne vita libera’ davanti al Comune ieri mattina. Con loro Ali Can Yildiz, presidente della Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia: "Negli ultimi 4 mesi in Iran contro il regime sono morte più 500 persone. Tra di loro 70 minorenni".

Darya Majidi di Woman Life Freedom Italy: "Da 40 l’Iran non è uno stato di diritto. Gli interessi economici dell’Occidentre in Iran lo rendono complice della sua dittatura criminale. Non dobbiamo far finta di non sapere, come accadde per l’Olocausto, che in Iran sta morendo una generazione di giovani e intellettuali per la libertà".