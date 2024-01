A Piombino rinasce la siderurgia. Firmata l’intesa Mimit-Metinvest

PIOMBINO (Livorno)

Un passo fondamentale per il futuro del polo siderurgico di Piombino: poste le basi per la nuova acciaieria e il mantenimento delle linee di produzione rotaie. È stato siglato ieri pomeriggio il Protocollo d’Intesa tra Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Regione Toscana, Comune di Piombino e Metinvest Adria SpA, Metinvest B.V., Danieli C. Officine Meccaniche SpA.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto ambientalmente sostenibile per la produzione di coils (rotoli di laminati piani di acciaio) ottenuti dalla trasformazione di materiali ferrosi (anche rottami). Una nuova fabbrica a Piombino di Metinvest-Danieli su una superficie di circa 260 ettari. Il progetto riceverà finanziamenti esterni e sovvenzioni governative. Contemporaneamente il Ministero delle Imprese si è impegnato a sostenerne il rilancio della produzione di rotaie da parte di Jsw. Ministero e aziende si sono impegnate realizzare uno studio coordinato di fattibilità, privilegiando le soluzioni più compatibili con l’ambiente urbano.Una volta che il Progetto sarà pienamente operativo, darà lavoro a circa 1.500 lavoratori diretti e indiretti e avrà un impatto economico significativo su altre industrie dell’indotto regionali e nazionali. Il Ministero delle Imprese e del made in Italy coordinerà un tavolo di lavoro partecipato da tutte le istituzioni nazionali e locali. Prima convocazione prevista entro la prossima settimana. Il protocollo definisce le condizioni per la stipula, entro quattro mesi, dell’Accordo di Programma con le istituzioni, nazionali e locali.

"L’intesa segna un passo cruciale per il rilancio del polo di Piombino – commenta il ministro delle Imprese Adolfo Urso – che assumerà un ruolo sempre più centrale nel contesto del piano siderurgico nazionale, insieme agli stabilimenti di Taranto, di Terni e alle acciaierie del nord Italia. Il nostro obiettivo è orientato verso una siderurgia competitiva, sostenibile e all’avanguardia: un vero e proprio motore di crescita e sviluppo per il nostro sistema produttivo e per l’eccellenza del Made in Italy""

Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha commentato: "La Toscana è una terra aperta agli investimenti esteri e l’area di Piombino è vocata fin dagli Etruschi alla metallurgia. Il progetto Metinvest-Danieli avrà il supporto di Regione Toscana, che nei giorni scorsi ha già favorito un primo rinnovo della cassa integrazione per il settore siderurgico locale in attesa dell’intervento nazionale per il 2024. Ci auguriamo che anche l’altro progetto di investimento di Jsw Steel Italy possa procedere". Francesco Ferrari, sindaco di Piombino: "Questa intesa è una reale occasione di rilancio che riporta Piombino al centro della siderurgia nazionale e internazionale". Yuriy Ryzhenkov, amministratore delegato di Metinvest: "L’accordo con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy segna un passo significativo verso la realizzazione di uno degli impianti più green d’Europa. Questo progetto, con una capacità di circa 3 milioni di tonnellate di acciaio, svolgerà un ruolo cruciale nella transizione verde dell’Italia".

Luca Filippi