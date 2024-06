Una tantum da 500 euro: accordo. Intesa raggiunta tra Jsw e sindacati

Piombino, 19 giugno 2024 - Siglato l’accordo dell’una tantum tra Fim, Fiom, Uilm e Jsw - Piombino Logistics: 500 euro sotto forma di Welfare per tutti i lavoratori dal 29 luglio.

"Jsw ed il suo management ribadiscono il loro impegno nei confronti dei lavoratori. Come promesso dal vicepresidente esecutivo, Marco Carrai, alle organizzazioni sindacali, le società Jsw Steel Italy Piombino e Piombino Logistics A JSW Enterprise erogheranno 500 euro per ciascun lavoratore" ha annunciato l’azienda in una nota.

"Grazie alle disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2024, questa somma non sarà soggetta a tassazione. Questo gesto rappresenta concretamente lo spirito di Jsw - continua la nota - rispettare gli impegni presi con i sindacati e il Comune di Piombino che avevano chiesto all’azienda di essere vicina ai propri lavoratori. Nonostante non vi fosse un obbligo formale di accogliere le richieste delle organizzazioni sindacali, riconoscendo l’importante ruolo del sindacato, l’azienda ha valutato la proposta. Dopo un’attenta analisi dell’impatto finanziario, è stata presa la decisione di erogare 500,00 euro a ciascun lavoratore, a conferma dell’attenzione e del rispetto che Jsw ha sempre avuto nei confronti del proprio personale. Dimostrando, anche in questa occasione, la serietà del Gruppo Jsw verso il progetto di rilancio del sito industriale di Piombino".

"Dopo un lungo ed ampio confronto con il vicepresidente Jsw Marco Carrai e la direzione del personale Jsw, è stato finalmente siglato l’accordo sull’Una Tantum di 500 euro che verrà distribuito sotto forma di welfare a tutti i lavoratori Jsw e Piombino Logistics - evidenziano Fim, Fiom e Uilm - nella busta paga che sarà inviata via mail ai lavoratori il 15 luglio, l’azienda inserirà un modulo da compilare e consegnare alla portineria centrale dal 22 al 26 luglio dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 17. Così facendo a decorrere dal 29 luglio sarà possibile fare la scelta dei 500 euro tramite la Piattaforma Well Work". Fim, Fiom e Uilm "esprimono soddisfazione per questo importante risultato che permette di distribuire a tutti i lavoratori una cifra importante. Altro importante risultato è avere voltato pagina dopo le conciliazioni siglate nel 2015 ed è fondamentale avere ottenuto la disponibilità del vicepresidente Marco Carrai, con la firma dell’Accordo di Programma, di aprire un tavolo di confronto sul futuro Premio di II livello. A tal proposito si terranno le assemblee con tutti i lavoratori martedì 25 giugno".

m. p.