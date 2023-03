“Acqua dell’Elba” profuma il mondo: aperto un negozio anche in Kuwait

L'inaugurazione del negozio di "Acqua dell'Elba" in Kuwait

Portoferraio (Livorno), 5 marzo 2023 – Fragranze toscane nel mondo. A poche settimane dall’apertura del primo negozio monomarca in Europa al di fuori dai confini nazionali - a Cannes, nella via dello shopping, Rue d’Antibes - Acqua dell’Elba annuncia l’inaugurazione di un nuovo monomarca in Kuwait.

Il partner locale dell’azienda manifatturiera ha inaugurato nelle scorse settimane un nuovo monomarca Acqua dell’Elba nel paese mediorientale, il suo terzo, all’interno di un mall importante e centrale nel quale viene data molta visibilità anche all’Isola d’Elba. Uno dei banchi della profumeria riproduce infatti in forma tridimensionale la nostra isola, a dimostrazione di quanto destino interesse il territorio e l’ambiente dal quale traggono ispirazione le fragranze della casa profumiera marinese.

Un evento al quale ha partecipato anche l’ambasciatore italiano in Kuwait, Carlo Baldocci, al quale vanno i ringraziamenti dell’azienda e del partner per la vicinanza della diplomazia italiana a sostegno alla crescita di imprese come Acqua dell’Elba. Alla soddisfazione per questi ultimi sviluppi sull’estero, si aggiunge una novità, ancora una volta in Toscana: il prossimo 1° aprile Acqua dell’Elba - azienda profumiera nata dall’impegno di Fabio e Chiara Murzi con Marco Turoni - aprirà a Pietrasanta, in provincia di Lucca, un altro negozio monomarca, arrivando così a quota 33.

Un contesto a vocazione decisamente internazionale, come le aperture del 2022 negli aeroporti di Pisa e di Firenze, che rinforza la presenza di Acqua dell’Elba e dei suoi prodotti nel panorama mondiale. Il mare come filosofia di business e di vita, dunque. Perché l’azienda - ormai nota in tutto in mondo per i suoi profumi che richiamano all’emozione sensoriale dell’Isola toscana - nasce lontano dalla terraferma e lontano da essa continua a creare, inventare, produrre, crescere.

A Marciana Marina, per l’esattezza, vi sono i laboratori e la sede ufficiale. Dall’antico borgo marinaro l’essenza si propaga nelle boutique monomarca dello Stivale e nelle profumerie di ovunque. Impegno per portare l’Arcipelago Toscano oltre i confini geografici e impegno costante per la salvaguardia ambientale. Attraverso un’etica di sfruttamento del brand che vuol restituire al territorio parte dei ricavi e da sempre anche attraverso la promozione di iniziative a sostegno della tutela dell’ecosistema in particolare quello marino o costiero. Ad esempio ‘La via dell’Essenza’ è il progetto per la realizzazione del sentiero di complessivi 130 chilometri suddivisi in 12 tappe, ideate per restituire all’Elba e al mondo l’isola e la sua essenza. Salvaguardia ambientale che si concretizza - con un sempre maggiore consenso di pubblico - nel ‘Seif’ ovvero il Sea Essence International Festival - primo festival internazionale dedicato alla salvaguardia e alla valorizzazione del mare e della sua essenza.

“Acqua dell’Elba è da sempre impegnata a tutelare e promuovere la bellezza del proprio mare della propria terra“, sottolineai Fabio Murzi, titolare insieme a Chiara Murzi e Marco Turoni del brand, capace di portare ovunque l’essenza dell’arcipelago toscano. Letizia Cini