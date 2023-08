Ad Antignano è stata tolta la rete sulla ciclovia

Livorno, 10 agosto 2023 – Sono state rimosse le reti di cantiere lungo il primo tratto della ciclovia realizzato tra la spiaggia dei Tre Ponti e il tratto di viale di Antignano a sud dell’Hotel Universal.

Lo annuncia l’assessora alla mobilità Giovanna Cepparello interpellata da La Nazione/Il Telegrafo.

"Il primo tratto della ciclovia Tirrenica ad Antignano è pronto, pur mancando la segnaletica per cui per ora non c’è separazione tra spazio pedonale e ciclabile. – dichiara la Cepparello – Restano da completare anche le rifiniture. I lavori che mancano saranno fatti in autunno quando sarà pronto il secondo tratto della ciclovia, senza la necessità di ripristinare la rete di cantiere".

La rimozione della rete sul primo tratto "è stata decisa – precisa la Cepparello – perché il nuovo spazio è già fruibile e per consentire l’uso del marciapiede e dei posti auto prima imprigionati nel cantiere".