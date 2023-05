Agente immobiliare abusiva scoperta dalla guardia di finanza

Livorno, 18 maggio 2023 – Una donna che svolgeva abusivamente la professione di mediatrice immobiliare nella provincia di Livorno è stata scoperta dalla guardia di finanza.

Dopo che i finanzieri l'hanno individuata, si legge in una nota, si è dato avvio a una formale attività di controllo in cui è emerso come lei interagisse fattivamente con le parti (acquirenti e venditori) sin dalla individuazione di un immobile, alle successive fasi di proposta di acquisto e compromesso, fino al conclusivo rogito notarile, come una normale intermediatrice immobiliare, sebbene non avesse i requisiti previsti dalla legge per svolgere la professione di agente immobiliare.

Le è stata quindi contestata la violazione della normativa, che prevede sanzioni amministrative fino a 15.000 euro. Peraltro, la categoria degli «agenti immobiliari» rientra tra i soggetti non finanziari sottoposti ai dettami del DLgs. 231/2007, al punto che l'esercizio abusivo di tale attività può innescare anche violazioni alla normativa antiriciclaggio.