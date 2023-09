Aggredisce il personale del pronto soccorso: via da Livorno per tre anni

Livorno, 16 settembre 2023 – Foglio di via per tre anni a carico di un 55enne fiorentino che aveva prima aggredito i sanitari e poi inveito contro i carabinieri al pronto soccorso di Livorno, dove, secondo quanto ricostruito, era arrivato in stato di evidente alterazione alcolica.

L'uomo, calmato e curato all'interno dell'ospedale, era stato in un primo tempo denunciato in stato di libertà per oltraggio e minacce.

Dai successivi accertamenti erano emerse le precedenti segnalazioni per episodi analoghi, lesioni personali e detenzione abusiva di armi a carico dell'uomo. I militari aveva inoltrato la proposta di applicazione del foglio di via obbligatorio, che è stata accolta.

L'uomo non potrà rientrare a Livorno per i prossimi tre anni.