Pitbull si libera dal guinzaglio e azzanna una donna. Portata in ospedale

Livorno, 13 gennaio 2024 – Ancora un’aggressione in corso Amedeo a Livorno dove ieri, 12 gennaio, una donna è stata attaccata da un cane di razza pitbull. Secondo una prima ricostruzione dei fatti la donna, 51 anni, stava passeggiando quando improvvisamente il cane, sfuggito dal guinzaglio, l’ha azzannata a un braccio. Le richieste di aiuto della cinquantenne hanno richiamato l’attenzione dei passanti. E’ stata quindi soccorsa dai volontari della Misericordia di Livorno che l'hanno accompagnata in ospedale in evidente stato di choc.

E’ già il secondo episodio di aggressione in pochi mesi. A novembre infatti un’anziana era finita in ospedale perché, sempre in Corso Amedeo, era stata attaccata da cinque pitbull.

Secondo alcuni testimoni, il pitbull sarebbe uno dei cinque che a novembre scorso aggredirono l’ottantacinquenne. Un fatto ancora da accertare.