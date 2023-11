Anziana aggredita da cinque pitbull, salvata dai passanti

Livorno, 3 novembre 2023 – Ha rischiato di essere sbranata da cinque pitbull, sfuggiti al controllo della padrona. E’ successo stamani a Livorno, in corso Amedeo.

Un’anziana di 75 anni, al rientro dalla spesa, all’improvviso si è trovata davanti i cinque cani che prima l’hanno circondata, poi l’hanno assalita iniziando a morderla. Le grida disperate dell’anziana hanno richiamato l’attenzione di tre uomini, uno dei quali lavora in una macelleria nella vicina via dell’Origine. I tre uomini così sono corsi in aiuto della donna ormai in balia dei pitbull: a fatica hanno fatto allontanare i cani dalla loro vittima colpendolo come hanno potuto. E’ accorsa anche la padrona dei cani, una cittadina peruviana, che ce l’ha fatta alla fine a ricacciarli nella sua abitazione dalla quale erano scappati a quanto pare perché la porta era rimasta aperta. In corso Amedeo nel frattempo è intervenuta un’ambulanza della Misericordia che ha caricato l’anziana: grondava sangue ed è stata portata d’urgenza in ospedale. Cadendo ha anche riportato la frattura di un femore. L’anziana ha sporto denuncia.