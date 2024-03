Livorno, attacco all’agente della Municipale. Ira del sindaco e polemica della Lega

Livorno, 4 marzo 2024 – Sui social circola un filmato, diffuso dal gruppo ’Divise nel cuore’ e rilanciato da Il Telegrafo che mostra le fasi dell’aggressione ai danni di un agente motociclista della polizia municipale, in occasione degli scontri tra tifosi del Livorno e della Massese domenica 25 febbraio nel quartiere Sorgenti.

Un uomo con il casco e un piumino scuro, affronta l’agente motociclista come a intimargli di andarsene. E subito dopo gli sferra un calcio che lo sbilancia facendolo cadere con la moto. Il giovane si allontana correndo.

L’agente si rialza mentre si avvicinano alcuni passanti per aiutarlo. Su questo grave episodio interviene il sindaco Luca Salvetti: «Chi ha compiuto quel gesto ha fatto una cosa assurda, senza senso e assolutamente da condannare. Esprimo solidarietà e vicinanza all’agente della municipale che era li a fare il suo prezioso lavoro e che per fortuna ha riportato solo lievi conseguenze».

Aggiunge il sindaco: «Una cosa inconcepibile che si unisce a tante altre situazioni inaccettabili scaturite dalla gestione complessiva di un pomeriggio di paura. La Digos sta indagando su ciò che è accaduto e siamo in attesa di capire la dinamica di ciò che è successo alle Sorgenti. Di certo tutto nasce dalle scelte di gestione del flusso dei tifosi massesi a Livorno, che non riesco proprio a comprendere. Erano giorni che sui social annunciavano che sarebbero arrivati a mettere a ferro e fuoco il quartiere e si è deciso di lasciarli venire persino con tifosi della lucchese e altri stranieri al seguito per dare manforte, con rischi per i cittadini che abitano il quartiere, i familiari degli atleti e le forze di polizia di Livorno. E poi cosa si fa? Si vieta ai livornesi la trasferta a Seravezza sette giorni dopo».

Sui fatti di Livorno e sull’attacco alle forze dell’ordine a Pisa interviene il senatore della Lega Manfredi Potenti: «A Pisa e Livorno clima inaccettabile contro forza dell’ordine». Osserva poi Potenti: «Stupisce il fatto però che il sindaco di Livorno Luca Salvetti, pur prendendo le difese delle forze dell’ordine, non abbia ancora condannato senza distinzione di schieramento, gli autori di questi gravi fatti. Si tratta di tifosi adulti e ben noti».

Aggiunge: «Il sindaco di Livorno dovrebbe prendere le distanze da chiunque sia autore di tali episodi con la massima neutralità, anche da quelli più vicini alla sua ’sensibilità’ non solo calcistica».

Annuncia: «Nelle prossime ore contatterò di persona la comandante della polizia municipale di Livorno Annalisa Maritan, per esprimerle tutta la mia solidarietà».