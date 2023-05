Ai Tre Ponti la sessione di addestramento al salvataggio con i cani e le moto d’acqua: le foto

Livorno, 1 maggio 2023 – Anche se la giornata non è stata delle più primaverili, nello specchio marino dei Tre ponti è andata in scena una sessione di addestramento al salvataggio con moto d'acqua e unità cinofile della Fisa (che fanno parte dell'associazione Saucs Costa Maremmana). Il tutto in occasione della dimostrazione di rescue board-salvamento organizzata insieme con la Svs per la Settimana Velica Internazionale di Livorno, al cospetto cospetto di ufficiali dell'Accademia navale, della polizia e della guardia costiera.