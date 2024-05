Maltrattamenti in famiglia, arrestato a Rosignano Marittimo

Rosignano Marittimo (Livorno), 8 maggio 2024 – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Cecina hanno arrestato un uomo di circa 50 anni di Rosignano Marittimo, gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia.

L’allarme è stato dato dalla compagna dell’uomo, che durante una violenta lite sarebbe stata aggredita sia fisicamente che verbalmente, tanto da scappare in strada in attesa dell’arrivo dei

militari.

All’arrivo dei carabinieri l’uomo era in un forte stato di agitazione e nervosismo, probabilmente anche perché aveva bevuto. Portato in caserma per accertamenti, i carabinieri hanno riscontrato che si trattava dell’ennesimo episodio per cui l’hanno arrestato e portato in carcere a Livorno.

La donna è stata accompagnata al pronto soccorso di Cecina per le prime cure e le sono state refertate lesioni personali non gravi, giudicate guaribili in alcuni giorni.

Ma non è finita qui: il giudice lo aveva rimesso in libertà con l’obbligo di allontanamento dalla casa familiare e con il divieto di avvicinamento alla vittima, con tanto di braccialetto elettronico. Obblighi violati quasi subito, tanto che gli stessi carabinieri lo hanno denunciato di nuovo e riportato in carcere.