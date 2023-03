Alberi alla sfida del clima Le strategie per il verde a difesa dei territori

"Il nostro territorio – spiega l’assessore Giovanni Bracci – e più in generale tutta la costa tirrenica, necessita di una particolare attenzione e gestione del rischio arboreo, sia per la sua posizione geoclimatica, sia per l’incremento estivo dei fruitori, sia per la forte presenza di pini pubblici e privati che caratterizzano la zona. Occorre, dunque, trarre evidenze dalle esperienze delle istituzioni locali per capire come affrontare il futuro del contesto arboreo urbano costiero, coinvolgendo i cittadini, le associazioni e le istituzioni in un percorso che punti alla salvaguardia del territorio, anche in relazione al cambiamento climatico in corso". Di tutto questo si parlerà in un incontro pubblico il 21 marzo dalle 9 a Castello Pasquini di Castiglioncello. La mattina si aprirà, dopo i saluti istituzionali del aindaco Daniele Donati e dell’assessore Giovanni Bracci, con la relazione “cambiamenti climatici e costa tirrenica: siccità ed eventi meteo estremi, cosa aspettarsi?” presentata da Ramona Magno, responsabile dell’Osservatorio siccità” del Cnr. A seguire, l’agronomo Maurizio Marchetti parlerà della gestione del patrimonio arboreo di Rosignano, con riflessioni su passato, presente e futuro del territorio. “Paesaggio e sicurezza: il progetto di riqualificazione del viale Apua a Pietrasanta sarà il tema affrontato da Sara Benvenuto e Giuseppe Lunardini. Alessandro Ursi, invece, esporrà il tema del “patrimonio arboreo di Livorno e l’evento meteo del 18 agosto 2022: evidenze e riflessioni” e con il professor Rossano Massai si parlerà dell’avvenire con “i futuri alberi della costa tirrenica: evidenze, strategie e riflessioni”. Il convegno proseguirà anche nel pomeriggio, con l’intervento di Cristiano Bertini di Scapigliato Srl su “il verde, un patrimonio da gestire” e poi con la tavola rotonda coordinata da Daniele Scarselli, presidente dell’Ordine Agronomi e Forestali della Provincia Livorno, Stefano Vagniluca, referente dei Carabinieri Forestali, Renato Ferretti, consigliere Conaf e Antonio Martelli, referente del Wwf Livorno. Il pomeriggio si concluderà con un dibattito con i presenti. L’incontro è aperto al pubblico, su prenotazione. Per partecipare è necessario inviare una email all’indirizzo [email protected] La giornata sarà moderata da Marco Mucini, vice delegato per la Toscana dell’Associazione Pubblici Giardini.