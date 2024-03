È morto Aldo Bagnoli, addio al gigante del vernacolo livornese

Livorno, 10 marzo 2024 – Se ne va un pezzo di storia di Livorno e della Toscana tutta. Il maestro, attore, gigante del vernacolo Aldo Bagnoli si è spento all’età di 87 anni.

Nato come attore di prosa intraprese poi la strada del vernacolo. Tantissimi si stringono nel lutto e nel ricordo: “Si tratta di una perdita grande, grandissima, per la cultura popolare livornese – scrive il consigliere regionale Francesco Gazzetti – Aldo non era solo uno straordinario attore ma era anche uno scrigno di canzoni, parole, espressioni e gesti che ci mettevano, immediatamente, in connessione con la tradizione labronica. Era una delle ultime maschere del vernacolo e con Giuseppe Pancaccini aveva creato un sodalizio che ha riempito teatri e ci ha fatto ridere sino alle lacrime. Ci mancherà la sua arte ed anche la sua gentilezza: Livorno perde davvero un pezzo bello della sua anima più vera”.

"Aldo – ricorda in un post su Facebook il teatro Ordigno – era diventato la tradizionale maschera del Teatro Vernacolare livornese regalando quarant'anni di risate irresistibili a tutti il pubblico. Il Teatro Ordigno si stringe intorno alla sua famiglia e manda un caloroso abbraccio a tutte le colleghe e i colleghi del Vernacolo Livornese. Buon viaggio caro Aldo, fai ridere anche chi troverai là dove stai andando”.