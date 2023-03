Alimenti scaduti e muffa sulle pareti: sanzionato bar-ristorante a Collesalvetti

Sequestrati 200 chili di alimenti scaduti

Livorno, 16 marzo 2023 - Alimenti scaduti e precarie condizioni igienico-sanitarie: questo quanto scoperto dai carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno durante un controllo in un bar-ristorante di Collesalvetti. Durante l'ispezione infatti i militari dell'Arma hanno sequestrato circa 200 kg di alimenti destinati alla somministrazione alla clientela riportanti in etichetta la data di scadenza e il termine minimo di conservazione oltrepassato di validità.

Nel corso dell’ispezione, i carabinieri hanno rilevato anche gravi carenze igienico sanitarie quali muffe sulle pareti, sporco pregresso e residui di precedenti lavorazioni, promiscuità di conservazione di alimenti con materiale non pertinente all’attività. Al titolare dell’esercizio, un 77enne pisano, oltre al sequestro degli alimenti per un valore stimato di 1.500 euro, è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro. L'uomo è stato segnalato alle autorità competenti in materia.

I controlli, su sicurezza e contraffazione degli alimenti per verificare il rispetto della normativa vigente e prevenire potenziali rischi per la salute pubblica, proseguiranno su tutto il territorio provinciale e vedranno i Nas in campo collaborazione con l’Arma territoriale.