“All’Elba si rischia di non avere personale ospedaliero per la stagione estiva”

Portoferraio (Livorno), 15 maggio 2023 – "Impossibile trovare alloggi per il personale sanitario dell'ospedale di Portoferraio". Questa è la denuncia preoccupata del NurSind (sindacato infermieri) vista l'impossibilità di trovare un alloggio, o una sistemazione decorosa, agli infermieri e agli oss che arrivano sull'isola per assistere i pazienti elbani. Questo stato di cose può provocare situazioni di rinunce a firmare il contratto di assunzione al punto che nella stagione estiva il nostro ospedale si venga a trovare senza personale necessario all'assistenza dei ricoverati”.

Questo è l’incipit del comunicato che il comitato Elba salute ha inviato alla stampa in merito al problema della mancanza di alloggi per il personale medico sull’isola.

"Anche su questo tema importante per la gestione e la vita della sanità elbana non si è mai concessa la giusta attenzione e data la priorità che merita – prosegue il comitato, a firma di Francesco Semeraro – poiché trovare una sistemazione abitativa per il personale sanitario che ricopre ruoli impegnativi e determinanti nel nostro distretto sanitario sarebbe di "vitale" importanza per la struttura e per i pazienti che la occupano”.

" Siamo consapevoli che le bacchette magiche sono esaurite però forse delle soluzioni si potrebbero trovare – continua il comitato –: 1) nel periodo Covid l'ASL ha preso in gestione un intero Residence nelle vicinanze di Lacona, e potrebbe farlo anche nel periodo estivo; 2) continuare a promuovere, in unione con la conferenza dei sindaci Elbani, la GAT (Gestione Associata Turismo) e l'Associazione Albergatori, una manifestazione di interesse adeguata e dignitosa per incentivare le strutture ricettive Elbane che desiderano questo tipo di ospitalità per tutto l'anno; 3) sistemare e utilizzare come foresterie gli immobili dismessi di proprietà ASL o Comunali (nei 7 Comuni) così come la ex Polizia Stradale di Portoferraio”

"Un discorso più approfondito lo si potrebbe fare anche sulle Foresterie esistenti e in allestimento che, come le "Case della Salute" sono sempre tesoretto di propaganda elettorale. Insomma – conclude il comitato Elba salute – , come sempre, a voler trovare delle soluzioni si pensa male, a voler restare inermi, si ragiona bene”.