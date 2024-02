Allerta arancione a Livorno e provincia, rischio piogge forti. Ecco le scuole chiuse

Livorno, 26 febbraio 2024 – Scatta un’allerta arancione a Livorno e in tutta la provincia. L’allerta scatterà nella giornata di martedì 27 febbraio ed è per rischio idrogeologico. Potrebbe piovere in maniera particolarmente intensa, con il rischio che i corsi d’acqua minori possano vedere innalzati i loro livelli anche in maniera sensibile.

Maltempo, possibile pioggia forte a Livorno e provincia nella giornata di martedì 27 febbraio

Una situazione che viene monitorata costantemente dalla Protezione Civile. Il rischio idrogeologico arancione è stato diramato per l’intera costa toscana, dalla provincia di Massa Carrara fino a Grosseto e ai confini con il Lazio. L’allerta arancione scatterà dalla mezzanotte tra lunedì e martedì alla mezzanotte tra martedì e mercoledì. L’allerta sarà gialla per il resto della Toscana.

Sul sud della provincia di Livorno scatta anche un’allerta gialla per rischio idraulico, ovvero per il possibile innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua maggiori. Mentre un’allerta gialla per rischio vento e mareggiate riguarda invece l’Isola d’Elba.

Molti i comuni che chiudono le scuole di ogni ordine e grado in provincia di Livorno. Ecco l’elenco (in aggiornamento)

Collesalvetti, Piombino, Suvereto, San Vincenzo, Isola d’Elba (Qui tutti e sette i comuni chiudono le scuole)