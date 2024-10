Venturina sott’acqua: tremendo allagamento, strade come fiumi e danni

Venturina (Livorno), 18 ottobre 2024 – Una notte drammatica per la zona sud della provincia di Livorno e in particolare per Venturina. Sono caduti, nella frazione e nel comune principale, quello di Campiglia Marittima, cento millimetri di pioggia in circa un’ora. Una quantità d’acqua inimmaginabile.

Gli allagamenti di Venturina: strade sott'acqua (Gruppo Facebook Protezione Civile Toscana)

Il terreno non ha retto e in pochissimo tempo le strade si sono trasformate in fiumi. Con alcune auto che sono state trascinate dalla forza dell’acqua. Allagati scantinati e garage, con i cittadini in preda in molti casi al panico. Tante le vie interessate dai danni.

"Su tutto il territorio comunale si è abbattuta una intensa pioggia – dice la sindaca di Campiglia Alberta Ticciati – Si raccomanda di rimanere a casa. Salire ai piani superiori. Se non si hanno farsi ospitare da chi li ha. In caso di pericolo chiamare i vigili del fuoco”. Drammatici i video che circolano in Rete. In uno di questi una macchina viene spostata di peso dall'acqua.

Le autorità invitano tutti a non mettersi in strada. Problemi anche in altre frazioni di Campiglia Marittima come Cafaggio. Sempre in zona, danni anche nel comune di Suvereto. Lo dice la sindaca Pasquini. Impraticabile in particolare via dei Forni. “Si raccomanda di non mettersi alla guida”, dice poi la prima cittadina.

E si conta anche una persona dispersa, ma che poi è stata fortunatamente ritrovata, come spiega l’assessora alla Protezione Civile Monia Monni, che segue l’evolversi della situazione in una notte difficile insieme alla sindaca Ticciati.